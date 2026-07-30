Γύθειο: Ξεψύχησε στο μέτωπο της φωτιάς ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής. Ήταν 27 χρονών

Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Γύθειο. Ο 27χρονος αξιωματικός, που καταγόταν από τον Άγιο Κωνσταντίνο, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση φωτιάς στον Αγερανό Γυθείου, μακριά όμως από το μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το agriniopress.gr, ο Κωνσταντίνος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους συναδέλφους του, ενώ ήταν ντυμένος με τον εξοπλισμό του.

Η καριέρα του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη

Ο νεαρός αξιωματικός είχε μια αξιοσημείωτη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, ολοκληρώνοντάς την με εξαιρετική επίδοση, και στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του, υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, πριν τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και ανέλαβε τον ρόλο του υποδιοικητή.

Η απώλεια του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη έχει βυθίσει σε θλίψη την τοπική κοινωνία, η οποία τον θυμάται ως έναν αφοσιωμένο και ικανό πυροσβέστη.