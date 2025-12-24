Περιπτώσεις μαζικής εισαγωγής και διαγραφής αγροτεμαχίων από την περιουσιακή κατάσταση (έντυπο Ε9) εντός του 2025, χωρίς επαρκή ή τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο διασταυρώσεων με στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για πρόσωπα που έλαβαν αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2020 – 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, πρόκειται για περιπτώσεις όπου έχουν εισπραχθεί αδικαιολογήτως υψηλά ποσά επιδοτήσεων σε σχέση με την πραγματική παραγωγική δυναμική των δικαιούχων ως κατ’ επάγγελμα αγροτών, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική τους εικόνα.

Έλεγχοι σε 3.000 περιπτώσεις

Οι ελεγκτές της (ΑΑΔΕ) εξετάζουν 3.000 περιπτώσεις που αφορούν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων και τους ενοικιαστές αυτών.

Στον εισαγγελέα οι πρώτες 50 περιπτώσεις

Ήδη, οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το (έντυπο Ε9), διαβιβάζονται:

στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές,

στον ΟΠΕΚΕΠΕ,

με στόχο τον αποκλεισμό από περαιτέρω πληρωμές και την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκτησης των ενισχύσεων που έλαβαν.

Όπως επισημαίνεται, οι 50 ελεγχόμενοι των οποίων οι υποθέσεις διαβιβάζονται, έχουν λάβει επιδοτήσεις που στα ελεγχόμενα έτη συνολικά ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Οι ενδεικτικές περιπτώσεις που αναφέρονται

Περίπτωση 1: Διαγραφή 146 αγροτεμαχίων – Μισθώσεις σε 19 πρόσωπα

Φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, διέγραψε 146 αγροτεμάχια που είχε αρχικά δηλώσει σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Κορινθίας, της Κρήτης και της Αττικής.

Πριν από τη διαγραφή τους, τα αγροτεμάχια αυτά είχαν δηλωθεί ως μισθωμένα από 19 φυσικά πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε έναρξη αγροτικής δραστηριότητας το ίδιο έτος με την έναρξη των μισθώσεων και εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 338.000 €.

Περίπτωση 2: Διαγραφή 28 αγροτεμαχίων σε διαφορετικούς νομούς – Ενισχύσεις και μισθώσεις

Φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Κρήτης, διέγραψε 28 αγροτεμάχια που είχε δηλώσει «εκ παραδρομής» σε διαφορετικούς νομούς από τον τόπο κατοικίας του, συγκεκριμένα σε Κάλυμνο, Φούρνους, Λέσβο και Χίο.

Κάποια από τα αγροτεμάχια:

χρησιμοποιήθηκαν για είσπραξη ενισχύσεων άνω των 240.000 €

μισθώνονταν σε 29 φυσικά πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε έναρξη αγροτικής δραστηριότητας το ίδιο έτος με την έναρξη των μισθώσεων και

εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 679.000 €

Μεταξύ των μισθωτών: δηλώσεις στο ΟΣΔΕ και ενισχύσεις

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται, μεταξύ των μισθωτών των παραπάνω αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται και τα εξής παραδείγματα:

Φυσικό πρόσωπο δήλωσε στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 10 αγροτεμάχια, με γεωγραφική θέση διάφορη της κατοικίας του, που στη συνέχεια διαγράφηκαν από τον φερόμενο «ιδιοκτήτη» στο (έντυπο Ε9). Με βάση τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, έλαβε ενισχύσεις άνω των 60.000 €.

Ενισχύσεις 58.000 € έλαβαν δύο φυσικά πρόσωπα, νεαρής ηλικίας, τα οποία, αφού έκαναν έναρξη ως αγρότες ειδικού καθεστώτος, δήλωσαν στο ΟΣΔΕ μίσθωση τουλάχιστον 22 αγροτεμαχίων με γεωγραφική θέση διάφορη της κατοικίας τους, και που στη συνέχεια διαγράφθηκαν στο (έντυπο Ε9).



Εντατικοποίηση ελέγχων

Οι έλεγχοι σε πρόσωπα που έχουν εισπράξει αγροτικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, εντατικοποιούνται με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων, με στόχο τον άμεσο και αποτελεσματικό εντοπισμό:

παρανόμως εισπραχθεισών ενισχύσεων

φαινομένων φοροδιαφυγής

