Κρήτη: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους αγρότες που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και έσπασαν περιπολικά

Σε ιδιαίτερα βαριά κατηγορία φαίνεται πως οδηγούνται οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ταυτοποιηθεί αγρότες που χτύπησαν αστυνομικούς, κατέστρεψαν περιπολικά και εισέβαλαν στον χώρο του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης”. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εις βάρος τους αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για εγκληματική οργάνωση.

Εισβολή στον διάδρομο και παράλυση του αεροδρομίου
Η ένταση κορυφώθηκε λίγο πριν τις 13:00, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη. Παρά τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η αστυνομία τόσο από την εθνική οδό όσο και από το κέντρο του Ηρακλείου, δεκάδες αγρότες κατάφεραν να σπάσουν την περίφραξη του αεροδρομίου και να μπουν στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η λειτουργία του.

Οι ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να φτάνουν περπατώντας στις εγκαταστάσεις, την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης για να ανακόψουν την προέλαση των συγκεντρωμένων.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Παραμένουν εντός και εκτός του αεροδρομίου
Παρά την αποχώρηση μεγάλου μέρους των διαδηλωτών λίγο μετά τις 17:00, δεκάδες αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, δηλώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Επεισόδια και στα Χανιά
Ενταση καταγράφηκε και στο αεροδρόμιο “Ιωάννης Δασκαλογιάννης” στα Χανιά, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να παρακάμψουν τον αστυνομικό φραγμό για να αποκλείσουν την κεντρική πύλη. Ισχυρές δυνάμεις των ΤΑΕ και οχήματα μεταφοράς προσωπικού έκλεισαν την πρόσβαση στην κύρια αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο, προκαλώντας νέα επεισόδια.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε ταυτοποιήσεις και συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού από κάμερες και καταθέσεις. Οι πράξεις βίας, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και η οργανωμένη είσοδος σε κρίσιμη υποδομή εξετάζονται στο πλαίσιο σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που ανεβάζει σημαντικά το ποινικό επίπεδο της υπόθεσης.

