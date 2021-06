Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ελασσόνα -Τι λένε οι σεισμολόγοι

Σεισμός σημειώθηκε στις 18:56 την Τρίτη (1/6) στην Ελασσόνα



Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Ελασσόνα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 14 χλμ νοτιοδυτικά της Ελασσόνας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 14,7 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων τα Τρίκαλα και ο Τύρναβος.

Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται πως ο σεισμός στην Ελασσόνα έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας ενώ τον κατάλαβαν ακόμη και στη Βέροια.



Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το μέγεθος του σεισμού εκτιμάται στα 4,5 Ρίχτερ.

M4.5 #earthquake (#σεισμός) strikes 33 km NW of #Lárisa (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/HKfOLKpywP