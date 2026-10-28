Ο Φλάβιο Μπολσονάρο αυτοανακηρύχθηκε εκλεγμένος πρόεδρος από τις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας «εκλογικό πραξικόπημα»

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοανακηρύχθηκε σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου νόμιμος νικητής των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στη Βραζιλία. Ο Μπολσονάρο υποστήριξε ότι ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενορχήστρωσαν ένα «εκλογικό πραξικόπημα» με σκοπό να του στερήσουν τη νίκη. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την ήττα του στις εκλογές της Κυριακής και την αναχώρησή του από τη Βραζιλία.

Οι κατηγορίες για «εκλογικό πραξικόπημα»

Σε ανοικτή επιστολή που διακινήθηκε από τους υποστηρικτές του σε δημοσιογράφους, ο Φλάβιο Μπολσονάρο δήλωσε ότι είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος. Τόνισε πως οι «εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας» αποτελούν μέρος μιας «εγκληματικής οργάνωσης» που έχει εγκαθιδρύσει μια «τυραννία» στη χώρα. Οι δηλώσεις αυτές απευθύνονταν όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους του, αλλά και σε ολόκληρο τον βραζιλιάνικο λαό.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής ισχυρίστηκε ότι το υποτιθέμενο «εκλογικό πραξικόπημα» ενορχηστρώθηκε από τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν να του στερηθεί η νίκη στις προεδρικές εκλογές.

Η αναχώρηση για το Μαϊάμι και οι ευχαριστίες

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος ηττήθηκε στις εκλογές της Κυριακής, αναχώρησε από τη Βραζιλία με προορισμό το Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφθασε εκεί σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ίδιος και οι συγγενείς του εξασφάλισαν θεωρήσεις εισόδου για τις ΗΠΑ.

Στην ίδια ανοικτή επιστολή, ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι. Τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια που, όπως ανέφερε, του προσέφεραν ώστε να εγκαταλείψει τη χώρα του και για την υποδοχή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και διεθνής αξιολόγηση

Παρά τους σοβαρούς ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας και «πραξικοπήματος», ο Φλάβιο Μπολσονάρο δεν παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τις καταγγελίες του. Οι δηλώσεις του περί κλοπής των εκλογών δεν συνοδεύτηκαν από συγκεκριμένα στοιχεία που να τις υποστηρίζουν.

Αντίθετα, διεθνείς παρατηρητές που παρακολούθησαν την εκλογική διαδικασία της Κυριακής στη Βραζιλία, έκριναν ότι οι εκλογές διεξήχθησαν δίκαια. Η αξιολόγησή τους έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Βραζιλιάνου γερουσιαστή.

Δικαστική εντολή και έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Η αναχώρηση του Μπολσονάρο από τη Βραζιλία πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες μυστικότητας. Αυτό συνέβη μετά την άρνησή του να συμμορφωθεί με μια εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, η οποία τον καλούσε να παραδώσει τα διαβατήριά του. Η δικαστική αυτή εντολή συνδέεται με μια έρευνα για πιθανή υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Ο ίδιος ο Φλάβιο Μπολσονάρο αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με την εν λόγω έρευνα. Η άρνησή του να παραδώσει τα διαβατήρια και η εν συνεχεία αναχώρησή του προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία μετά τις εκλογές.

Πολιτικές εξελίξεις και αντιπαράθεση

Η αυτοανακήρυξη του Φλάβιο Μπολσονάρο ως εκλεγμένου προέδρου, χωρίς να συνοδεύεται από στοιχεία που να στηρίζουν τις καταγγελίες του, εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στη Βραζιλία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί περαιτέρω εντάσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Παράλληλα, η μετακίνησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτει μια νέα διάσταση στις εξελίξεις που αφορούν την εκλογική του ήττα. Η παρουσία του στο εξωτερικό και οι δηλώσεις του από εκεί διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του εκλογικού αποτελέσματος και των συνεπειών του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki