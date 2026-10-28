Ο Φλάβιο Μπολσονάρο έφτασε στο Μαϊάμι μετά την ήττα του πατέρα του στις εκλογές

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, γιος του πρώην προέδρου Μπολσονάρο, έφτασε σήμερα στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Η άφιξη αυτή πραγματοποιείται υπό άκρα μυστικότητα, μετά την έκδοση δικαστικής εντολής από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, η οποία σχετίζεται με έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή να παραδώσει τα διαβατήριά του, ενώ αρνείται οποιοδήποτε παράπτωμα.

Η άφιξη στις ΗΠΑ και η δικαστική εντολή

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, εντοπίστηκαν να αποβιβάζονται από ένα αεροσκάφος τύπου Gulfstream G400 στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka. Πλάνα από το Reuters TV κατέγραψαν την άφιξή τους, η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου (visa) στον γερουσιαστή και την οικογένειά του.

Η αναχώρηση του Φλάβιο Μπολσονάρο από τη Βραζιλία συνδέεται άμεσα με την έκδοση δικαστικής εντολής που απαιτούσε την παράδοση των διαβατηρίων του. Η εντολή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, αρνούμενος οποιοδήποτε παράπτωμα σε σχέση με τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Η διαδρομή της αναχώρησης

Το ταξίδι του Φλάβιο Μπολσονάρο και της οικογένειάς του προς τις ΗΠΑ ξεκίνησε με την αναχώρησή τους από τη Βραζιλία υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής, εισήλθαν στη βόρεια Αργεντινή αργά το προηγούμενο βράδυ. Από εκεί, συνέχισαν το ταξίδι τους με ιδιωτικό τζετ.

Η διαδρομή τους περιλάμβανε μια στάση στην πόλη του Ισημερινού, Γουαγιακίλ. Μετά την παραμονή τους εκεί, αναχώρησαν αεροπορικώς με προορισμό το Μαϊάμι. Η πολυπλοκότητα και η μυστικότητα της διαδρομής υπογραμμίζουν το βάρος της κατάστασης που οδήγησε στην αναχώρησή τους από τη Βραζιλία.

Το πολιτικό πλαίσιο της αποχώρησης

Η αναχώρηση του Φλάβιο Μπολσονάρο έρχεται σε μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων στη Βραζιλία. Ο πατέρας του, Μπολσονάρο, ηττήθηκε στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Αυτή η αλλαγή στην πολιτική ηγεσία της χώρας έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον γερουσιαστή.

Η δικαστική εντολή για την παράδοση των διαβατηρίων του Φλάβιο Μπολσονάρο, ως μέρος της έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών και νομικών εξελίξεων στη Βραζιλία μετά την εκλογική ήττα του Μπολσονάρο.

Αντιδράσεις και σιωπή

Το ταξίδι του Φλάβιο Μπολσονάρο στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, οι επίσημες αντιδράσεις ήταν περιορισμένες. Η προεδρία της Αργεντινής, τα υπουργεία του Ισημερινού, καθώς και η εταιρεία Baires Fly, η οποία διαχειρίστηκε το ιδιωτικό τζετ που χρησιμοποιήθηκε για μέρος του ταξιδιού, δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό επί του θέματος.

Παρά την επίσημη σιωπή, μια ανάρτηση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τίτλο «FLÁVIO RESGATADO!», ανέφερε την παρουσία αμερικανικής ασφάλειας γύρω από τον Φλάβιο Μπολσονάρο. Η ανάρτηση αυτή υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ «διέσωσαν» τον Φλάβιο, καθώς ο ίδιος και η οικογένειά του θα αντιμετώπιζαν «μακελειό» και «δικαστική καταστροφή» στη Βραζιλία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της.

Με πληροφορίες από: Topontiki