Η επίθεση στην αντιφασιστική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και η αντίδραση του ΚΚΕ

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την απαγόρευση και την επίθεση σε αντιφασιστική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση, οργανωμένη από εργατικά σωματεία, είχε ως στόχο να αντιταχθεί σε φασιστική σύναξη του καταδικασμένου ναζί εγκληματία Κασιδιάρη. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τη στάση της κυβέρνησης ως «αποτρόπαια και απαράδεκτη», κάνοντας λόγο για ανοχή ή ακόμα και στήριξη της φασιστικής δράσης.

Η καταγγελία του ΚΚΕ για την κυβέρνηση

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρεται στην «αποτρόπαια και απαράδεκτη στάση» της κυβέρνησης της ΝΔ. Συγκεκριμένα, το κόμμα καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση αρχικά απαγόρευσε την αντιφασιστική συγκέντρωση και στη συνέχεια εξαπέλυσε «άγρια και αναίτια επίθεση» εναντίον της. Η επίθεση αυτή, σύμφωνα με το ΚΚΕ, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ΜΑΤ και δακρυγόνων, με αποκλειστικό στόχο τη διάλυση της συγκέντρωσης των εργατικών σωματείων.

Το ΚΚΕ τονίζει ότι η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης «ισοδυναμεί τουλάχιστον με ανοχή, αν όχι με στήριξη της φασιστικής δράσης» του καταδικασμένου ναζί εγκληματία Κασιδιάρη. Η συγκέντρωση των εργατικών σωματείων είχε οργανωθεί ως απάντηση στη φασιστοσύναξη που είχε προγραμματιστεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το ιστορικό πλαίσιο της συγκέντρωσης

Η επίθεση στην αντιφασιστική συγκέντρωση έλαβε χώρα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, μια ημερομηνία με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την Ελλάδα. Επιπλέον, η ημέρα αυτή ήταν παραμονές της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον ΕΛΑΣ.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των ημερομηνιών, υπενθυμίζοντας ότι ο ΕΛΑΣ είχε δώσει «μάχη σώμα με σώμα με τους ναζί κατακτητές» για την απελευθέρωση της πόλης. Αυτό το ιστορικό πλαίσιο, σύμφωνα με το κόμμα, καθιστά ακόμα πιο απαράδεκτη την κυβερνητική στάση απέναντι σε μια αντιφασιστική εκδήλωση.

Η σύνδεση πολεμικής εμπλοκής και φασιστικής δράσης

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ προχωρά σε μια ευρύτερη πολιτική εκτίμηση, συνδέοντας τη στάση της κυβέρνησης με την εξωτερική της πολιτική. Το κόμμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, «με τη στάση της και σήμερα, επιβεβαιώνει πως η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και προετοιμασίας, στην οποία πρωτοστατεί, πάει χέρι-χέρι με τη δράση των διάφορων φασιστοειδών που δρουν με κρατικές πλάτες».

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι η κυβέρνηση είναι «βαθιά γελασμένη» αν πιστεύει ότι τέτοιες ενέργειες θα περάσουν αναπάντητες. Η ανακοίνωση του κόμματος τονίζει τη στενή σχέση μεταξύ της εμπλοκής σε πολεμικές διενέξεις και της υποστήριξης ή ανοχής προς φασιστικές ομάδες, υποδηλώνοντας μια συστημική προσέγγιση.

Η αντίσταση του εργατικού κινήματος και οι προσαγωγές

Παρά τις απαγορεύσεις και την επίθεση των δυνάμεων καταστολής, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι το εργατικό κίνημα απέδειξε τη δύναμή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κίνημα κατάφερε να «σπάσει στην πράξη τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης».

Οι απαγορεύσεις αυτές, κατά το ΚΚΕ, είχαν ως «στόχο την προστασία του ναζί εγκληματία». Το κόμμα εκφράζει την πεποίθηση ότι το εργατικό κίνημα «έχει τη δύναμη και μπορεί να στείλει τους φασίστες πίσω ξανά στις τρύπες τους», όπως απέδειξε και κατά την πρόσφατη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.

Η παρέμβαση του Θανάση Παφίλη

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, το ΚΚΕ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των δύο προσαχθέντων ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Το κόμμα τονίζει την ανάγκη για την άμεση αποδέσμευση των συγκεκριμένων ατόμων.

Για το ζήτημα των προσαγωγών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, πραγματοποίησε παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η παρέμβαση αυτή έγινε με σκοπό την επίλυση του θέματος και την απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki