Ο Κώστας Τσουκαλάς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη βία κατά διαδηλωτών στη Θεσσαλονίκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις καταγγελίες για χρήση βίας από δυνάμεις των ΜΑΤ κατά διαδηλωτών στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν τη διαφωνία τους απέναντι σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο κ. Τσουκαλάς ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τα περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν από την ομιλία του καταδικασμένου εγκληματία.

Οι δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τη χρήση βίας κατά των πολιτών που διαδήλωναν. Οι διαδηλωτές αυτοί εξέφραζαν τη διαφωνία τους απέναντι στην εκδήλωση των νεοναζί. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η δημοκρατική ιστορία και οι αγώνες του ελληνικού λαού δεν μπορούν να παραχαραχθούν.

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ως «αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας». Πρόσθεσε ότι αυτή η σύναξη οργανώθηκε από εκείνους που αντιμάχονται την πατρίδα, τη δημοκρατία και τους ίδιους τους θεσμούς της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, θα βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή του αγώνα, με «μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό», και δεν θα επιτρέψει στον φασισμό να «σηκώσει κεφάλι».

Η εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη και το πλαίσιο της διαμαρτυρίας

Η εκδήλωση που αποτέλεσε το αντικείμενο των διαμαρτυριών διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο κ. Κασιδιάρης περιγράφεται ως καταδικασμένος εγκληματίας και υμνητής του Χίτλερ και του ναζισμού. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου και του μεγάλου «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό, γεγονός που την καθιστά, σύμφωνα με τις πηγές, μια «πρόκληση».

Οι διαδηλωτές, εκφράζοντας τη διαφωνία τους σε αυτή την «αποκρουστική σύναξη», βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυνάμεις των ΜΑΤ. Η επίθεση που δέχθηκαν οι διαδηλωτές από τις δυνάμεις των ΜΑΤ έλαβε χώρα πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη. Οι καταγγελίες για τη χρήση βίας κατά των πολιτών αυτών αποτελούν το κύριο σημείο της τοποθέτησης του ΠΑΣΟΚ.

Οι αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΕΛΑΣ

Πέρα από την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, υπήρξαν και άλλες αντιδράσεις από πολιτικούς φορείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω δήλωσής του, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη.

Επιπλέον, αναφορά γίνεται και σε δήλωση που αποδίδεται στην ΕΛΑΣ, η οποία καταγγέλλει «καταστολή και άγριο ξύλο στη Θεσσαλονίκη». Η ίδια δήλωση προσθέτει ότι «η κυβέρνηση [είναι] στο πλευρό του Κασιδιάρη». Οι συγκεκριμένες αναφορές ενισχύουν το κλίμα των καταγγελιών περί χρήσης βίας και την πολιτική διάσταση των γεγονότων, φέρνοντας στο προσκήνιο την ευθύνη της κυβέρνησης για τη διαχείριση της κατάστασης.

Το αίτημα για διαφάνεια και η μάχη κατά του νεοναζισμού

Το σύνολο των δηλώσεων από τα πολιτικά κόμματα συγκλίνει στο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις για τις καταγγελίες περί βίας, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν συνάδουν με τις αρχές της δημοκρατίας. Η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη, ενός καταδικασμένου εγκληματία και υμνητή του ναζισμού, σε δημόσια εκδήλωση, ειδικά σε μια τόσο συμβολική ημερομηνία για την Ελλάδα, αποτελεί σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για «μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό» και η δήλωση ότι «δεν θα επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι» αντικατοπτρίζει την ευρύτερη πολιτική βούληση για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Οι καταγγελίες για «καταστολή και άγριο ξύλο» κατά διαδηλωτών που εξέφραζαν τη διαφωνία τους, σε συνδυασμό με τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση «βάζει πλάτη» ή βρίσκεται «στο πλευρό» των νοσταλγών του ναζισμού, δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο απαιτούνται άμεσες και σαφείς διευκρινίσεις από την πλευρά της πολιτείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki