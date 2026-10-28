Η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου μετά τις ισραηλινές εκλογές

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να εξασφαλίζει την πολιτική του επιβίωση μετά τις εκλογές της Τρίτης (27/10) στο Ισραήλ. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός του συνασπισμός χάνει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διέθετε. Η απροσδόκητα ισχυρή υποστήριξη που εξασφάλισε από τους Εβραίους ψηφοφόρους, σε συνδυασμό με την αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκεντρώσει αρκετές έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, διαμορφώνουν ένα πολιτικό σκηνικό όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μπορεί να παραμείνει στην εξουσία, τουλάχιστον ως υπηρεσιακός.

Τα προσωρινά αποτελέσματα και η καταμέτρηση

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε, με καταμετρημένο σχεδόν το 86% των ψήφων το πρωί της Τετάρτης (28/10), τα τρία μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ προέβλεπαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο συνασπισμός του Νετανιάχου, ο οποίος περιλαμβάνει δεξιά, ακροδεξιά και υπερορθόδοξα κόμματα, αναμενόταν να εξασφαλίσει 53 έδρες στην Κνεσέτ.

Αντίστοιχα, ο αντίπαλος συνασπισμός υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ προβλεπόταν να λάβει 48 έδρες. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν προσωρινά, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχιζόταν. Ωστόσο, όσο διαμορφώνεται η εικόνα των αποτελεσμάτων, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την πρωθυπουργία ο Άιζενκοτ, παρά τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις που έδειχναν μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση.

Η απροσδόκητη στήριξη και η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης

Η ουσία του εκλογικού αποτελέσματος δείχνει ότι ο Νετανιάχου χάνει την αυτοδυναμία του κυβερνητικού του συνασπισμού. Παρόλα αυτά, οι αντίπαλοί του δεν αποκτούν μια ρεαλιστική και πολιτικά αποδεκτή εναλλακτική πλειοψηφία, κάτι που είναι καθοριστικό για την παραμονή του στην εξουσία.

Η ισχυρή υποστήριξη που έλαβε ο Νετανιάχου από τους Εβραίους ψηφοφόρους χαρακτηρίζεται ως απροσδόκητα σαφής. Αυτή η στήριξη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιτική του επιβίωση, παρά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η εκλογική επίδοση των αραβικών κομμάτων

Την ίδια στιγμή, τα κόμματα που εκπροσωπούν τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ κατέγραψαν μια ιστορική εκλογική επίδοση. Αναμένεται να εξασφαλίσουν συνολικά 19 έδρες στην Κνεσέτ.

Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων τους στις κάλπες. Η επίδοση αυτή προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στο περίπλοκο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά τις εκλογές.

Το σενάριο της κυβέρνησης συνεργασίας και οι προκλήσεις

Για να σχηματιστεί κυβέρνηση στην Κνεσέτ, η οποία αποτελείται από 120 έδρες, απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 61 βουλευτών. Ο συνασπισμός του Νετανιάχου απέχει από αυτό το όριο των 61 εδρών, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για την αντιπολίτευση, η οποία επίσης δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό εδρών. Ο Γκάντι Άιζενκοτ θα μπορούσε θεωρητικά να συγκεντρώσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη με τη συνδρομή των αραβικών κομμάτων.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό εγχείρημα, καθώς πολλοί ηγέτες εβραϊκών κομμάτων απορρίπτουν μια τέτοια συνεργασία. Ακόμη και εάν οι αντίπαλοι του Νετανιάχου καταφέρουν να διαμορφώσουν μια κοινή στρατηγική, ο ίδιος θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis