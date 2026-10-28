Ελεύθερος ο δημιουργός του «Κινήματος 17η Οκτωβρίου» στην Ιταλία – Αντιδράσεις από την κυβέρνηση

Ελεύθερος αφέθηκε ο 30χρονος Γιουσέφ Σιχέρ, ο οποίος κατηγορείται από τις αρχές της Ιταλίας ως ο δημιουργός του καναλιού Telegram «Κίνημα 17η Οκτωβρίου». Η δικαστής των προκαταρκτικών ερευνών του Μιλάνου, Τιτσιάνα Λαντόνι, αποφάσισε να μην μετατρέψει την προσαγωγή του σε προφυλάκιση, παρά το αίτημα της εισαγγελίας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις από την ιταλική κυβέρνηση.

Η απόφαση της δικαιοσύνης στο Μιλάνο

Ο Γιουσέφ Σιχέρ, ο οποίος έχει ιταλική και μαροκινή υπηκοότητα, είχε μεταφερθεί το περασμένο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου του 2026, στις φυλακές Σαν Βιτόρε του Μιλάνου. Εκεί περίμενε την κρίση της δικαστή σχετικά με το αν θα παρέμενε κρατούμενος.

Η δικαστής Τιτσιάνα Λαντόνι, αρμόδια για τις προκαταρκτικές έρευνες, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την προφυλάκιση του 30χρονου. Η απόφασή της έρχεται σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση, η οποία ζητούσε την παραμονή του Σιχέρ στη φυλακή, επικαλούμενη κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων και διαφυγής.

Οι κατηγορίες και το περιεχόμενο του καναλιού

Ο Γιουσέφ Σιχέρ κατηγορείται για υποκίνηση σε διάπραξη εγκλημάτων με επιβαρυντική περίσταση τον τρομοκρατικό σκοπό. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για οργανωμένη βία σε δημόσιες διαδηλώσεις. Οι κατηγορίες αυτές συνδέονται με τη δράση του καναλιού «Κίνημα 17η Οκτωβρίου» στο Telegram, το οποίο διατηρούσε και σελίδα στο Instagram.

Από το συγκεκριμένο κανάλι είχε απευθυνθεί κάλεσμα προς τους Ιταλούς πολίτες να «συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, κάθε Σάββατο, μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι». Το κανάλι φέρεται να δημιουργήθηκε μετά από ένα διήμερο λεηλασιών και καταστροφών που σημειώθηκαν στο Μιλάνο, στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

Το σκεπτικό της δικαστή Τιτσιάνα Λαντόνι

Στην απόφασή της, η δικαστής Τιτσιάνα Λαντόνι ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν διέκρινε την ανάγκη για προφυλάκιση. Σημείωσε ότι στο κανάλι Telegram, ο Σιχέρ αναφερόταν στη δημιουργία ενός κινήματος πολιτών, τονίζοντας ότι αυτό θα γινόταν «χωρίς την προσφυγή σε βίαιες πράξεις».

Η δικαστής υπογράμμισε επίσης ότι «δεν προκύπτει να αναφέρθηκε ποτέ στις σοβαρές βιαιότητες που διαπράχθηκαν στις 17 και 18 Οκτωβρίου». Σύμφωνα με την ίδια, οι αναρτήσεις του Σιχέρ, παρότι έκαναν λόγο για «πολιτική ανυπακοή», δεν μεταφράζονταν σε βίαιη ή εγκληματική συμπεριφορά. Αντιθέτως, εκτιμήθηκε ότι αφορούσαν απλώς τον προγραμματισμό εβδομαδιαίων διαδηλώσεων. Κατά συνέπεια, η δικαστής έκρινε ότι δεν διαπιστώνονται σοβαρές ενδείξεις ενοχής εναντίον του 30χρονου.

Η υπεράσπιση και το προφίλ του Γιουσέφ Σιχέρ

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Γιουσέφ Σιχέρ έκανε χρήση του δικαιώματός του να μην απαντήσει στις ερωτήσεις. Οι συνήγοροί του, Γιασμίνα Αμπού Σαράρ και Μπενεντέτο Τσικαρόνε, υποστήριξαν ότι τα μηνύματα που δημοσίευσε ο πελάτης τους εμπίπτουν στην ελευθερία της έκφρασης, δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της χώρας.

Όσον αφορά το προφίλ του, ο Γιουσέφ Σιχέρ είναι πτυχιούχος επικοινωνίας και διαθέτει μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες. Στο παρελθόν, έχει συνεργάστηκε με μία γνωστή ιταλική εφημερίδα, καθώς και με το Ινστιτούτο Μελετών Διεθνούς Πολιτικής (ISPI), γεγονός που υποδηλώνει την ενασχόλησή του με ζητήματα επικοινωνίας και πολιτικής ανάλυσης.

Σφοδρές αντιδράσεις από την ιταλική κυβέρνηση

Η απόφαση της δικαστή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και σφοδρή αντίδραση από την ιταλική κυβέρνηση. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τη θέση της μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα το πω χωρίς περιστροφές: θεωρώ επαίσχυντη την απόφαση» της δικαστή.

Η κυρία Μελόνι υποστήριξε ότι η σελίδα που διαχειριζόταν ο Σιχέρ υποκινούσε τις διαδηλώσεις οι οποίες κατέληξαν στην καταστροφή καταστημάτων στο Μιλάνο. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «ακατανόητη και παράλογη». Ο κ. Σαλβίνι υπενθύμισε επίσης ότι η ίδια η εισαγγελία του Μιλάνου είχε ζητήσει την προφυλάκιση του 30χρονου.

Με πληροφορίες από: Newsit