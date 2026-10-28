Η Λάουρα Κοβέσι προειδοποιεί για «αργό θάνατο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Αναφορές σε Ελλάδα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η απερχόμενη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοντρούτσα Κοβέσι, προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις με αφορμή την ολοκλήρωση της επταετούς θητείας της. Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico, η κυρία Κοβέσι κατήγγειλε προσπάθειες αποδυνάμωσης του ανεξάρτητου θεσμού. Οι καταγγελίες της αφορούν υποχρηματοδότηση, γραφειοκρατική αδράνεια και πολιτικές πιέσεις από κράτη-μέλη, ενώ αναφέρθηκε ευθέως και στην Ελλάδα.

Προειδοποίηση για «αργό θάνατο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η Λάουρα Κοβέσι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η ίδια παρομοίασε την κατάσταση στις Βρυξέλλες με μια γνωστή ατάκα από τη δανέζικη τηλεοπτική σειρά «Borgen», δηλώνοντας: «Στις Βρυξέλλες, κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις», προσθέτοντας πως «δυστυχώς, αυτό είναι αλήθεια».

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η απερχόμενη Ευρωπαία Εισαγγελέας υπογράμμισε τους φόβους της για την επιβίωση του θεσμού. «Ανησυχώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόκειται να θανατωθεί “με το μαλακό” (killed softly), επειδή απλά κάνει τη δουλειά της», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχεται η υπηρεσία λόγω της αποτελεσματικότητάς της.

Η πιο δύσκολη θητεία και οι επιθέσεις στην ανεξαρτησία

Ερωτηθείσα για το τι την εξέπληξε περισσότερο κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας της, η Λάουρα Κοβέσι χαρακτήρισε τη θέση αυτή ως την πιο δύσκολη που είχε ποτέ. Τόνισε τις συνεχείς επιθέσεις που δέχεται η ανεξαρτησία της υπηρεσίας, κάτι που αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι επιθέσεις αυτές, όπως εξήγησε, λαμβάνουν διάφορες μορφές, από οικονομικό στραγγαλισμό και γραφειοκρατική αδράνεια έως άμεσες πολιτικές πιέσεις από ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με την κυρία Κοβέσι, έχουν ως στόχο την αποδυνάμωση του θεσμού και την παρεμπόδιση του έργου του.

Ειδική αναφορά στην Ελλάδα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η κυρία Κοβέσι αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ένα περιστατικό ως την «πιο απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Αυτό συνέβη, όπως ανέφερε, με το ζήτημα της ανανέωσης των Ευρωπαίων Διορισμένων Εισαγγελέων στη χώρα.

Παράλληλα, η Λάουρα Κοβέσι απέρριψε κατηγορίες περί πολιτικών κινήτρων στην έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχετικά με τις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών περί πιθανής διακοπής της συνεργασίας ή αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ίδια παρουσιάστηκε κατηγορηματική, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πιέσεις και σε άλλα κράτη-μέλη

Εκτός από την Ελλάδα, η απερχόμενη επικεφαλής της EPPO αναφέρθηκε και σε επιθέσεις κατά της αξιοπιστίας του θεσμού σε άλλα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα, στην Πολωνία, ενώ είχε συμφωνηθεί η ανάγκη για 24 Ευρωπαίους Διορισμένους Εισαγγελείς, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 15, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά κενά στη λειτουργία.

Αντίστοιχα, στην Ουγγαρία, η Κομισιόν προτείνει μόλις το μισό από τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάτι που, σύμφωνα με την κυρία Κοβέσι, συνιστά μία ακόμη προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού και υπονόμευσης του έργου της υπηρεσίας. Αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύουν ένα ευρύτερο μοτίβο πιέσεων που ασκούνται στον θεσμό.

Το μέλλον της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Η Λάουρα Κοβέσι τόνισε ότι η επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αποτελέσει ένα κρίσιμο σημείο. Η αναθεώρηση αυτή, όπως δήλωσε, θα δείξει «ποιος είναι πραγματικός φίλος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης».

Η έκβαση αυτής της διαδικασίας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να συνεχίσει το έργο της στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητά της.

Με πληροφορίες από: Enikos