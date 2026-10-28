Τραγωδία στην Ισπανία: Ο Μάρκος Γιορέντε «κατακεραυνώνει» τον υπουργό Μεταφορών

Η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά από ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Τολέδο, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 64 ατόμων μέχρι στιγμής, ενώ οι διασώστες εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών αναμένεται να αυξηθεί. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα οργής σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, με δημόσιες τοποθετήσεις τόσο από τον πολιτικό χώρο όσο και από τον χώρο του αθλητισμού.

Το πολύνεκρο δυστύχημα στο Τολέδο

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Τολέδο, μια πόλη που βρίσκεται 150 χιλιόμετρα νότια της ισπανικής πρωτεύουσας, της Μαδρίτης. Εκεί, δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, προκαλώντας ένα δυστύχημα με ολέθριες συνέπειες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 64 νεκρούς, ένας αριθμός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διασωστών που επιχειρούν στο σημείο, ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανεύρεσης και διάσωσης.

Το μέγεθος της καταστροφής έχει βυθίσει ολόκληρη την Ισπανία σε πένθος, ενώ παράλληλα έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και προβληματισμούς σχετικά με την επάρκεια και την ασφάλεια των υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Η κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις για τα αίτια της σύγκρουσης και για το πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά σε ένα δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Η οργισμένη αντίδραση του Μάρκου Γιορέντε

Στο κλίμα αυτό της οργής και της αναζήτησης ευθυνών, ο διεθνής Ισπανός ποδοσφαιριστής Μάρκος Γιορέντε, παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, ήταν από τους πρώτους που πήραν δημόσια θέση. Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιορέντε «κατακεραύνωσε» τον υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά του υπουργού.

Ο ποδοσφαιριστής κατηγόρησε τον Όσκαρ Πουέντε ότι συμπεριφέρεται «σαν 13χρονος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί να επικεντρώνεται στις ευθύνες που του αναλογούν για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο Τολέδο. Η ανάρτησή του έγινε αμέσως viral, προκαλώντας κύμα συζητήσεων και υποστήριξης από άλλους αθλητές και πολίτες.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης και οι κατηγορίες

Στο μήνυμά του, ο Μάρκος Γιορέντε απευθύνθηκε ευθέως στον υπουργό, γράφοντας: «Αγαπητέ Όσκαρ Πουέντε, δεν έφτασε η ώρα να αφήσεις το Twitter και να συγκεντρωθείς στη δουλειά για την οποία σε πληρώνουμε;». Τόνισε ότι όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, το ελάχιστο που μπορεί να περιμένει κανείς από έναν υπουργό Μεταφορών είναι υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και σεβασμός. Ο Γιορέντε εξέφρασε την κόπωση της κοινωνίας από πολιτικούς που φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για το ποιος θα κερδίσει τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρομοιάζοντας τη συμπεριφορά τους με αυτή 13χρονων.

Ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε ότι η δουλειά του υπουργού δεν είναι το Twitter, αλλά οι δημόσιες συγκοινωνίες, η ασφάλεια και η παροχή εξηγήσεων όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Κατέληξε χαρακτηρίζοντας την έως τώρα πορεία του υπουργού σε αυτόν τον τομέα ως «καταστροφική», εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι ο υπουργός θα μεταθέσει την ευθύνη αλλού, και ολοκλήρωσε το μήνυμά του με την φράση «Ας συνεχιστεί το τσίρκο».

Η στήριξη από άλλους διεθνείς ποδοσφαιριστές

Η ανάρτηση του Μάρκου Γιορέντε βρήκε άμεση απήχηση και στήριξη από άλλους σημαντικούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, οι Ντάνι Καρβαχάλ και Τιμπό Κουρτουά, οι οποίοι είναι συμπαίκτες του Γιορέντε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, προχώρησαν σε αναδημοσίευση του μηνύματός του. Με αυτή τους την ενέργεια, οι δύο ποδοσφαιριστές συντάχθηκαν με την άποψη του Γιορέντε, ενισχύοντας το κύμα κριτικής προς τον υπουργό Μεταφορών και την κυβέρνηση για τη διαχείριση της τραγωδίας.

Η δημόσια τοποθέτηση αθλητών τέτοιου βεληνεκούς προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις επικρίσεις και αναδεικνύει το ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στην ισπανική κοινωνία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα. Η ενότητα των ποδοσφαιριστών στην έκφραση της οργής τους για την κατάσταση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες απαντήσεις και ανάληψη ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta