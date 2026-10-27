Η αποστολή της Καλαμάτας για τον αγώνα κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης

Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της κρίσιμης εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Νέστο Χρυσούπολης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο προπονητής της «Μαύρης Θύελλας», Παναγιώτης Χριστοφιλέας, προχώρησε στην ανακοίνωση των 23 ποδοσφαιριστών που θα συμπεριληφθούν στην αποστολή για αυτόν τον σημαντικό αγώνα. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 15:00, και η ομάδα έχει ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της νίκης.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας

Οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας, γνωστοί και ως «Μαύρη Θύελλα», ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την επερχόμενη αναμέτρηση κυπέλλου. Οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αγωνιστικής ετοιμότητας, καθώς η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο εκτός έδρας. Η προετοιμασία περιλάμβανε τις απαραίτητες τακτικές οδηγίες και ασκήσεις, υπό την επίβλεψη του τεχνικού επιτελείου.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ως επικεφαλής του πάγκου της Καλαμάτας, είχε την ευθύνη να διαμορφώσει το πλάνο για τον αγώνα και να επιλέξει τους παίκτες που θεωρεί καταλληλότερους για να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας σηματοδοτεί την τελική φάση πριν την αναχώρηση της αποστολής για τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα.

Ο στόχος στο κύπελλο Ελλάδας

Η αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, μιας διοργάνωσης που παραδοσιακά έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ομάδες. Για την Καλαμάτα, ο στόχος σε αυτόν τον αγώνα είναι ξεκάθαρος και αδιαπραγμάτευτος: η νίκη. Η «Μαύρη Θύελλα» επιδιώκει να συνεχίσει την πορεία της στον θεσμό, προχωρώντας στην επόμενη φάση. Η σημασία του αγώνα έγκειται στην πρόκριση, η οποία θα δώσει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Η ομάδα θα αγωνιστεί μακριά από την έδρα της, γεγονός που προσθέτει έναν βαθμό δυσκολίας στην προσπάθειά της. Ωστόσο, η προετοιμασία και η επιλογή της αποστολής έχουν γίνει με γνώμονα την επίτευξη του στόχου της νίκας, ώστε η Καλαμάτα να παραμείνει ζωντανή στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ο αγώνας ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Νέστο Χρυσούπολης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου. Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 15:00 το μεσημέρι. Αυτή η ώρα διεξαγωγής είναι η τυπική για αγώνες κυπέλλου που δεν μεταδίδονται σε prime time και επιτρέπει στις ομάδες να ταξιδέψουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Η επιλογή της Τρίτης 28 Οκτωβρίου ως ημέρα διεξαγωγής της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 15:00, είναι μια καθορισμένη ημερομηνία για την αναμέτρηση της «Μαύρης Θύελλας». Οι φίλαθλοι και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σημειώσουν την ημερομηνία και την ώρα για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αγώνα.

Η αναλυτική αποστολή των 23 ποδοσφαιριστών

Ο προπονητής Παναγιώτης Χριστοφιλέας έχει επιλέξει συνολικά 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Χρυσούπολη. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό σύνολο, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εκτός έδρας αγώνα κυπέλλου. Η αποστολή αποτελείται από παίκτες που θεωρούνται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε διαφορετικές θέσεις.

Αναλυτικά, οι 23 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή της Καλαμάτας είναι οι εξής: Γκέλιος, Γκίνης, Βαρελάς, Παναγιώτου, Αλόνσο, Μπακαγιόκο, Πέρες, Ντιαρά, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Φρίμπονγκ, Καρεάσο, Ζιντάν, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Αγγελής, Μουζάκης, Μπολίβαρ. Η παρουσία αυτών των παικτών στην αποστολή δείχνει την πρόθεση του προπονητή να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και να έχει διαθέσιμες επιλογές από τον πάγκο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta