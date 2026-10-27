Η ΕΟΚ ανακοίνωσε εκλογές για νέα διοίκηση στις 20 Δεκεμβρίου 2026

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ανακοίνωσε επίσημα τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη της νέας της διοίκησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προχώρησε άμεσα σε αυτή την ενέργεια, έπειτα από την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου και την προτροπή του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Στη συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκαν επίσης σημαντικές αλλαγές και παραπομπές σε αρμόδιες επιτροπές.

Ημερομηνία εκλογών και το πλαίσιο της απόφασης

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, το οποίο αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αυτή τη διαδικασία. Η απόφαση αυτή ήρθε σε συνέχεια της παραίτησης του Βαγγέλη Λιόλιου από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Η πρωτοβουλία για την άμεση διεξαγωγή εκλογών ενισχύθηκε και από την προτροπή του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, με την απόφασή του, εκφράζει τη βούληση να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, διασφαλίζοντας παράλληλα μια ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδειχθεί από την εκλογική διαδικασία.

Σημαντικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, πέραν του ορισμού της ημερομηνίας των εκλογών, ελήφθησαν και άλλες κρίσιμες αποφάσεις. Μία από αυτές αφορά την παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και αποσκοπεί στη διερεύνηση των υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ υπογραμμίζει την πρόθεση για διαφάνεια και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών εντός της Ομοσπονδίας. Η παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελεί ένα βήμα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ.

Αλλαγές σε πρόσωπα και θέσεις

Στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και σε αλλαγές σε πρόσωπα και θέσεις ευθύνης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παύση των καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας, Ηλία Κορομηλά. Η απόφαση αυτή τίθεται σε άμεση ισχύ.

Επιπλέον, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Αναστάσιου Πηλοΐδη από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Μετά την αποδοχή της παραίτησής του, ξεκινά άμεσα η διαδικασία για την αντικατάσταση του κενού που δημιουργείται στην ΚΕΔ, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ αποτελούν συνέχεια προηγούμενης συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση του ΔΣ ακολούθησε τη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά.

Σε αυτή τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Ελληνική Καλαθοσφαίριση, και οι προτροπές της πολιτικής ηγεσίας φαίνεται να έπαιξαν ρόλο στην άμεση απόφαση για τη διεξαγωγή εκλογών. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του αθλητισμού κρίνεται σημαντική για την ομαλή πορεία της Ομοσπονδίας.

Το μήνυμα του διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα. Η απόφαση για τη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες, έχει ως στόχο τη δημοκρατική ανανέωση.

Η βούληση του ΔΣ είναι να δοθεί ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές. Έτσι, η Ομοσπονδία επιδιώκει να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία της και να προχωρήσει σε μια νέα εποχή με την εκλεγμένη ηγεσία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis