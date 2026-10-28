Η κυβέρνηση αντιμέτωπη με το δίλημμα των «απελευθερωμένων» βουλευτών

Το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται τις τελευταίες 24 ώρες αντιμέτωπο με ένα σημαντικό δίλημμα, καθώς εξετάζει τη στάση ορισμένων βουλευτών. Το ζήτημα αφορά εκείνους τους κοινοβουλευτικούς που, μπροστά στην ισχυρή πιθανότητα να μην εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους στην επόμενη Βουλή, αρχίζουν να εκφράζονται με έναν «απελευθερωμένο» τρόπο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβληματισμό στην κυβερνητική πλευρά.

Η περίπτωση του Δημήτρη Καλογερόπουλου

Μία χαρακτηριστική περίπτωση που απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι αυτή του βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου. Ο κ. Καλογερόπουλος περιέγραψε τις εξελίξεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο χρησιμοποιώντας την καφενειακή φράση «την ήπιαμε». Αυτή η δήλωση προκάλεσε άμεσα συζητήσεις και προβληματισμό εντός του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς θεωρήθηκε ως μια «παραφωνία».

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος αποτελεί παλιό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Εισήλθε στη Βουλή μετά την αποχώρηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη από την πολιτική σκηνή. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός για την επανεκλογή του θεωρείται ιδιαίτερα αμείλικτος, με τον ίδιο να συγκαταλέγεται σε εκείνους που εκτιμάται ότι θα δυσκολευτούν να εξασφαλίσουν μία νέα κοινοβουλευτική θητεία.

Σκέψεις για διαγραφή και ο παράγοντας Σαμαράς

Αρχικά, στο τραπέζι των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσε η πρόταση για τη διαγραφή του Δημήτρη Καλογερόπουλου με συνοπτικές διαδικασίες. Η ιδέα αυτή, ωστόσο, επανεξετάστηκε και τελικά απορρίφθηκε. Ο βασικός λόγος για την αναθεώρηση της αρχικής σκέψης ήταν η ανησυχία ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τον βουλευτή στην «αγκαλιά» του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Η σύνδεση του κ. Καλογερόπουλου με τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι τυχαία. Υπήρξε ένας από τους λίγους «γαλάζιους» βουλευτές που παρευρέθηκαν στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο. Αυτή η παρουσία του είχε ήδη υπογραμμίσει μια σχετική απόσταση από την κεντρική γραμμή του κόμματος.

Η στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού

Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, φέρεται να καθυστερεί την ίδρυση ενός νέου κόμματος για συγκεκριμένους λόγους. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την καθυστέρηση είναι ότι ποντάρει στους βουλευτές που είναι απαισιόδοξοι για την επανεκλογή τους με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, υπολογίζει και σε όσους θα αποκλειστούν από τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Αυτή η στρατηγική του Αντώνη Σαμαρά δημιουργεί ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κάθε κίνηση εναντίον «παραφωνούντων» βουλευτών μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, ενισχύοντας ενδεχομένως άλλους πολιτικούς πόλους.

Ο κίνδυνος των «παραφωνιών» στα εθνικά θέματα

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση εκφράζει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να πληθύνουν οι «παραφωνίες» από βουλευτές, ειδικά όταν αυτές αφορούν εθνικά θέματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ζημιά που μπορεί να προκληθεί θεωρείται πολύ μεγαλύτερη για την κυβερνητική παράταξη.

Ο κίνδυνος μεγεθύνεται ακόμα περισσότερο αν οι εν λόγω δηλώσεις και στάσεις των βουλευτών στηρίζουν επί της ουσίας τις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Η διαχείριση αυτών των εσωτερικών διαφωνιών, ιδίως σε ευαίσθητα ζητήματα, αποτελεί πρόκληση για το Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ώρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis