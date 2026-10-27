Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετέδωσε τις δικές της πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου του 2026. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας πως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είναι σοβαρό, παρά τη νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν στο φως με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Espresso.

Οι πληροφορίες από τον μάνατζερ του καλλιτέχνη

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Espresso, το οποίο ανέφερε πως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πως συνεργάτης της εκπομπής «Happy Day», ο Αντώνης Διαμαντάκης, επικοινώνησε με τον μάνατζερ του καλλιτέχνη. Ο μάνατζερ διαβεβαίωσε πως ο τραγουδιστής είναι καλά στην υγεία του, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η παρουσιάστρια, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρίσκεται όντως στο νοσοκομείο. Ωστόσο, διευκρινίστηκε ρητά ότι δεν πρόκειται για ένα διαφορετικό, καινούργιο ή πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που να προκαλεί ανησυχία. «Ο άνθρωπος δίνει τη γνωστή μάχη που έχει με το αναπνευστικό του, που τον ταλαιπωρεί», τόνισε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha, εξηγώντας την φύση της κατάστασης.

Η γνωστή μάχη με το αναπνευστικό

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε περαιτέρω ότι ο τραγουδιστής περνάει προφανώς κάποιες περιόδους όξυνσης, κατά τις οποίες η κατάσταση του αναπνευστικού του συστήματος επιδεινώνεται. Παρόλα αυτά, η βασική διαβεβαίωση από τον μάνατζερ ήταν ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι καλά και η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.

Προκειμένου να καθησυχάσει πλήρως το κοινό του και να διαλύσει τυχόν ανησυχίες, αναμένεται εντός της ίδιας ημέρας να εκδοθεί ένα επίσημο δελτίο Τύπου ή να γίνει μία προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καλλιτέχνη. Σκοπός είναι να διαβεβαιωθεί άμεσα το κοινό ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κλείνοντας το θέμα, έστειλε τις θερμές της ευχές για ταχεία ανάρρωση στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Προηγούμενα προβλήματα υγείας και ακυρώσεις συναυλιών

Η κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη και τους θαυμαστές του και στο πρόσφατο παρελθόν. Ειδικότερα, στα τέλη Αυγούστου, ο ίδιος ο «αιώνιος έφηβος» της ροκ είχε ανακοινώσει πως αναγκαζόταν να διακόψει τις προγραμματισμένες καλοκαιρινές του συναυλίες. Ο λόγος της διακοπής των εμφανίσεών του ήταν μία επίμονη πνευμονία που τον ταλαιπωρούσε εκείνη την περίοδο.

Στην ανάρτησή του εκείνη την περίοδο, ο τραγουδιστής είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υπόσχομαι να τα πούμε σύντομα». Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση αυτή και την ακύρωση των συναυλιών, το όνομά του δεν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή. Αυτό το γεγονός είχε προκαλέσει ερωτηματικά, καθώς ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχει συνδεθεί άρρηκτα με το συγκεκριμένο φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια, αποτελώντας σταθερή παρουσία στις εκδηλώσεις του.

Με πληροφορίες από: Newsit