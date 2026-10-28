Η στάση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη ενόψει της προεκλογικής μάχης

Το πρόσφατο breakfast που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην μεταβατικού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, δεν φαίνεται να έχει διασκεδάσει τις υπάρχουσες εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, η επικρατούσα άποψη, η οποία εκφράζεται και εντός του κομματικού μηχανισμού, είναι ότι ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ δεν πρόκειται να αναλάβει ενεργό ρόλο στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής μάχης που έρχεται. Η στάση του αναμένεται να είναι πιο συγκρατημένη και θεσμική.

Η «θεσμική» κίνηση και ο ρόλος στην προεκλογική μάχη

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος έχει διατελέσει πρώην μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα είναι Ευρωβουλευτής του κόμματος, δεν αναμένεται να ενταχθεί στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής εκστρατείας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μη ενεργή του συμμετοχή θα επεκταθεί ακόμα και στη δεύτερη γραμμή της μάχης, κάτι που υποδηλώνει μια σαφή επιλογή απόστασης από τον καθημερινό προεκλογικό αγώνα.

Η κίνησή του περιγράφεται ως «θεσμική», ένας όρος που, σύμφωνα με τις ερμηνείες, σημαίνει ότι ο κ. Μεϊμαράκης δεν θα προβεί σε καμία δήλωση ή ενέργεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα ή να προκαλέσει αναστάτωση στην παράταξη. Ωστόσο, αυτή η θεσμική στάση έχει και μια άλλη διάσταση: δεν θα προσφέρει ενεργά τη στήριξή του, ούτε θα «βάλει πλάτη» για την επαναπροσέγγιση του παραδοσιακού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόσβαση στο παραδοσιακό ακροατήριο και η μη αξιοποίησή της

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι ένα πολιτικό πρόσωπο με πανελλαδική πρόσβαση σε ένα σημαντικό κομμάτι του παραδοσιακού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πρόσβαση του δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα με ψηφοφόρους που έχουν ιστορικούς δεσμούς με το κόμμα και να επηρεάζει τις διαθέσεις τους. Παρόλα αυτά, η επιλογή του να κινηθεί θεσμικά σημαίνει ότι αυτή η δυνατότητα δεν θα αξιοποιηθεί ενεργά για την προεκλογική ενίσχυση του κόμματος.

Η μη συμμετοχή του στην προσπάθεια να προσεγγιστεί εκ νέου το παραδοσιακό ακροατήριο αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της στάσης του. Ενώ θα αποφύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει την παράταξη, δεν θα αναλάβει και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εκλογικής της βάσης, διατηρώντας ένα ουδέτερο, θεσμικό προφίλ καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Οι στενές σχέσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς

Για όσους έχουν γνώση του πολιτικού παρασκηνίου, η πρόσφατη παρουσία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή, η οποία έλαβε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο, επιβεβαίωσε τις καλές προσωπικές του σχέσεις με κορυφαία στελέχη της παράταξης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Μεϊμαράκης είχε μια θερμή συνομιλία με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Αυτή η συνάντηση και η επικοινωνία του με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, απλώς επιβεβαιώνει τις ήδη πολύ καλές προσωπικές σχέσεις που διατηρεί ο πρώην επικεφαλής του γαλάζιου ευρωψηφοδελίου. Φαίνεται ότι ο κ. Μεϊμαράκης δεν έχει καμία πρόθεση να διαταράξει αυτούς τους δεσμούς, οι οποίοι είναι σταθεροί και βασίζονται σε μακροχρόνιες προσωπικές γνωριμίες και συνεργασίες.

Η απόρριψη στήριξης στον «Μεσσήνιο» και η αποτυχία του Μαξίμου

Στο πλαίσιο της γενικότερης στάσης του, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει το κόμμα που ετοιμάζεται να ιδρύσει ο «Μεσσήνιος». Αυτή η δήλωση, αν και δεν αναφέρεται ρητά ως δήλωση, προκύπτει από τις πληροφορίες και υπογραμμίζει την ανεξάρτητη πορεία που επιλέγει να ακολουθήσει, μακριά από νέες κομματικές πρωτοβουλίες.

Ταυτόχρονα, το Μέγαρο Μαξίμου φέρεται να έχει καταβάλει προσπάθειες με σκοπό να ενεργοποιήσει τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην προεκλογική μάχη. Ωστόσο, όλα τα σημάδια και οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτή η προσπάθεια από την πλευρά του Μαξίμου θα αποτύχει. Ο πρώην μεταβατικός πρόεδρος της ΝΔ φαίνεται να παραμένει σταθερός στην απόφασή του για μια θεσμική και όχι ενεργά προεκλογική παρουσία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis