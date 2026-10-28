Εκλογές στο Ισραήλ: Στις 57 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου, στις 47 του Άιζενκοτ με καταμετρημένο το 41,9%

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές του Ισραήλ, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν προβάδισμα για το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συγκεκριμένα, το μπλοκ του Νετανιάχου έχει διαμορφωθεί στις 57 έδρες, ενώ το μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει 47 έδρες. Η καταμέτρηση έχει φτάσει στο 41,9% των εκλογικών τμημάτων, με την εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας να απαιτεί 61 έδρες.

Η εικόνα της καταμέτρησης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ, η δύναμη του μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέρχεται στις 57 έδρες. Αυτό το προβάδισμα καταγράφεται με την ενσωμάτωση του 41,9% των εκλογικών τμημάτων της χώρας. Το μπλοκ της αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ, βρίσκεται στις 47 έδρες.

Η προσωρινή κατανομή των 120 εδρών της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, δείχνει μια διαφορά δέκα εδρών υπέρ του μπλοκ Νετανιάχου έναντι του αντιπολιτευτικού μπλοκ. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από τους Times of Israel στις 05:58 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Το όριο της αυτοδυναμίας

Παρά το προβάδισμα που έχει εξασφαλίσει το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για να εξασφαλιστεί η αυτοδυναμία στην Κνεσέτ, απαιτούνται συνολικά 61 έδρες. Με τις 57 έδρες που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, το μπλοκ του Νετανιάχου χρειάζεται ακόμη τέσσερις έδρες για να φτάσει το απαιτούμενο όριο.

Η κατανομή των εδρών παραμένει προσωρινή, καθώς η διαδικασία της καταμέτρησης συνεχίζεται. Οι τελικοί συσχετισμοί δυνάμεων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, καθώς εκκρεμούν ακόμα σημαντικά τμήματα της ενσωμάτωσης των ψήφων.

Τα αραβικά κόμματα και τα κόμματα εκτός ορίου

Στην προσωρινή κατανομή των εδρών, τα δύο αραβικά κόμματα, η Κοινή Λίστα και το Ra’am, καταλαμβάνουν συνολικά 16 έδρες στην Κνεσέτ. Η παρουσία τους διαμορφώνει ένα σημαντικό κομμάτι του κοινοβουλευτικού τοπίου, πέραν των δύο μεγάλων μπλοκ.

Την ίδια ώρα, τρία κόμματα βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25%, το οποίο είναι απαραίτητο για την είσοδό τους στο κοινοβούλιο. Αυτά είναι το κόμμα των Εφέδρων με ποσοστό 2,7%, το People of Israel με 1,8% και το Charedi Public με 0,3%. Η τελική τους τύχη θα κριθεί με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

Οι ψήφοι των διπλών φακέλων

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων περιλαμβάνει και ένα επόμενο στάδιο, κατά το οποίο θα προστεθούν οι ψήφοι που περιλαμβάνονται σε διπλούς φακέλους. Αυτοί οι φάκελοι περιέχουν σημαντικό αριθμό ψήφων, μεταξύ των οποίων και αυτές των στρατιωτών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τους τελικούς συσχετισμούς.

Η ενσωμάτωση αυτών των ψήφων είναι κρίσιμη, καθώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα της κατανομής των εδρών και να επηρεάσει την ικανότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Μέχρι την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά και υπόκεινται σε αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Enikos