Ο Ντόναλντ Τραμπ «επιτέθηκε» στον Μπιλ Μέιερ με ανάρτηση 1318 λέξεων

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε στην εκπνοή της προηγούμενης εβδομάδας σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, η οποία αριθμούσε 1318 λέξεις. Στο κείμενο αυτό, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του κωμικού και παρουσιαστή Μπιλ Μέιερ, χαρακτηρίζοντάς τον «ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ». Η επίθεση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε φιλοξενήσει τον Μέιερ στον Λευκό Οίκο.

Το δείπνο στον Λευκό Οίκο

Στα μέσα του μήνα, ο κωμικός Μπιλ Μέιερ, ο οποίος είναι παρουσιαστής του νυχτερινού τοκ σόου «Real Time with Bill Maher» του HBO, είχε δεχθεί πρόσκληση από τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Ο Μέιερ παραβρέθηκε σε δείπνο μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο των ΜΜΕ και της σόουμπιζ.

Ο τότε Πρόεδρος Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο δείπνο ως «υπέροχο δείπνο». Ειδικά για τον Μέιερ, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως «με συμπαθεί πολύ περισσότερο από όσο καταλαβαίνει ο κόσμος». Ωστόσο, αυτή η αρχική θετική αίσθηση δεν φαίνεται να διήρκεσε για πολύ.

Η καυστική ανάρτηση στο Truth Social

Η αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ εκφράστηκε μέσα από την εκτενή ανάρτηση που δημοσίευσε στο Truth Social. Το κείμενο ξεκινά με την φράση: «Ας μιλήσουμε για αυτόν τον ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΥΧΗΕΝΟ, τον Μπιλ Μέιερ».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επέκρινε την εκπομπή του Μέιερ, αναφέροντας ότι έχει «χαμηλή τηλεθέαση» και ότι προβάλλεται σε ένα «εξίσου χαμηλής τηλεθέασης HBO». Σύμφωνα με τον Τραμπ, το HBO «κάποτε, πολύ καιρό πριν, ήταν ένα δίκτυο ποιότητας και ενθουσιασμού», αλλά πλέον «όλα αυτά έχουν πια χαθεί» και «Δεν είναι πια “HOT”». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεφαλαία γράμματα στις συγκεκριμένες φράσεις ανήκουν στον ίδιο τον Τραμπ.

Η επίθεση στον παραγωγό Τσακ ΛαΜπέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίστηκε στην κριτική του Μπιλ Μέιερ, αλλά έστρεψε την οργή του και προς τον παραγωγό Τσακ ΛαΜπέλα. Ο ΛαΜπέλα συνεργάζεται με τον Μέιερ εδώ και χρόνια σε διάφορες παραγωγές. Ο Τραμπ επισήμανε ότι ο ΛαΜπέλα ήταν «το παιδί για όλες τις δουλειές» στο ριάλιτι «The Apprentice» και φίλος του εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, λόγω της επιτυχίας του «The Apprentice», το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «νούμερο ένα» και με «υψηλότερη τηλεθέαση για πολλές εβδομάδες», ο ΛαΜπέλα «προήχθη αυτόματα και γρήγορα στην ιεραρχία του NBC». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το ίδιο συνέβη και με «όλους τους άλλους που είχαν σχέση με αυτό το ιστορικό “γεγονός”».

Η επιτυχία του «The Apprentice» και οι εκκλήσεις για εμφάνιση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την επιτυχία του «The Apprentice», δηλώνοντας ότι ήταν «τόσο μεγάλη» που «δημιούργησε πολλές καριέρες». Μάλιστα, ανέφερε ότι «μερικοί λένε ότι δημιούργησε ακόμη και τη δική μου καριέρα, επειδή έγινα Πρόεδρος», αν και ο ίδιος πρόσθεσε ότι «θα είχα κερδίσει και χωρίς αυτό!».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα τελευταία χρόνια, ο ΛαΜπέλα τον τηλεφωνούσε «ασταμάτητα» για να πει «Γεια» και ήταν «πολύ ευγενικός». Επίσης, του μετέφερε πόσο πολύ ο Μπιλ Μέιερ τον «αγαπά» και τον σέβεται. Ο ΛαΜπέλα, σύμφωνα με τον Τραμπ, του ζητούσε συνεχώς, ακόμη και πριν γίνει Πρόεδρος, να συναντηθεί με τον Μέιερ και να συμμετάσχει στην εκπομπή του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι όταν έγινε Πρόεδρος, συμφώνησε να συναντηθεί με τον Μέιερ, χαρακτηρίζοντας αυτή τη συνάντηση ως «την πρώτη και την τελευταία». Ωστόσο, τόνισε ότι «ποτέ δεν συμφώνησα να εμφανιστώ στην εκπομπή του, κάτι που θέλει να κάνω, ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ». Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε κατηγορηματικά: «Δεν θα συμβεί!».

Οι παρατηρήσεις του Τραμπ για την εκπομπή του Μέιερ

Κλείνοντας την αναφορά του στην εκπομπή του Μπιλ Μέιερ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις δικές του συνήθειες παρακολούθησης. Ανέφερε ότι όταν έχει παρακολουθήσει την εκπομπή, κάτι που «δεν συμβαίνει συχνά», αυτή «τελειώνει πάντα με ανειλ».

Με πληροφορίες από: Topontiki