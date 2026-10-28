Η νέα στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο ο Αλέξης Τσίπρας και οι «αποστάτες»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια περίοδο αναζήτησης του βασικού του αντιπάλου, φαίνεται να έχει πλέον σαφή κατεύθυνση, στρέφοντας το βλέμμα στον πρώην πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα και στα στελέχη που αποχωρούν. Οι πρόσφατες παραιτήσεις βουλευτών και οι μετακινήσεις πρώην στελεχών προς το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ, το οποίο δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας, διαμορφώνουν ένα νέο αφήγημα για την Κουμουνδούρου. Αυτή η εξέλιξη δίνει στο κόμμα μια στρατηγική για την πολιτική του επιβίωση, εστιάζοντας στη σύγκρουση με τον πρώην ηγέτη του και όσους τον ακολουθούν.

Εύρεση αντιπάλου και νέα στρατηγική

Μέχρι πρόσφατα, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπιζε δυσκολία στον προσδιορισμό του αντιπάλου του. Το ερώτημα ήταν αν η αντιπαράθεση αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση, ή την ΕΛΑΣ που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Οι τελευταίες εξελίξεις, με τις παραιτήσεις βουλευτών και τη μετακίνηση πρώην στελεχών προς το νέο εγχείρημα, φαίνεται να δίνουν την απάντηση στην Κουμουνδούρου.

Ο αντίπαλος πλέον έχει όνομα και είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η διαπίστωση παρέχει στον ΣΥΡΙΖΑ μια ξεκάθαρη στρατηγική πολιτικής επιβίωσης, καθώς η εσωκομματική αναταραχή και οι αποχωρήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια νέα προσέγγιση στην πολιτική συζήτηση.

Το δίλημμα της Κουμουνδούρου

Οι περιπτώσεις παραιτήσεων και μετακινήσεων, όπως και η ευθεία επίθεση στον Διονύση Τεμπονέρα, δημιουργούν τις συνθήκες ώστε η Κουμουνδούρου να επιχειρήσει να αλλάξει το πεδίο της συζήτησης. Η προσέγγιση δεν θα επικεντρώνεται πλέον στο ερώτημα ποιος εκφράζει καλύτερα την Κεντροαριστερά, αλλά σε ένα πιο φορτισμένο πολιτικά και συναισθηματικά δίλημμα.

Το νέο δίλημμα που τίθεται είναι: Ποιος επιχειρεί να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος υπερασπίζεται την ύπαρξή του; Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τη μοναδική πραγματική δυνατότητα αντεπίθεσης που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Κουμουνδούρου, καθώς της επιτρέπει να μετατοπίσει το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η μάχη της πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ότι δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί τον Αλέξη Τσίπρα σε δημοφιλία μεταξύ των ψηφοφόρων του ίδιου πολιτικού χώρου. Ωστόσο, μπορεί να επιχειρήσει να τον ανταγωνιστεί στο πεδίο της πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης. Η στρατηγική αυτή απευθύνεται στον αριστερό ψηφοφόρο με συγκεκριμένα ερωτήματα.

Ερωτήματα όπως: Είναι θεμιτό ένας πρώην πρόεδρος να δημιουργεί νέο κόμμα αποδυναμώνοντας εκείνο του οποίου ηγήθηκε επί δεκαπέντε χρόνια; Είναι πολιτικά συνεπές βουλευτές που εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτούνται και στη συνέχεια να συστρατεύονται με ένα ανταγωνιστικό εγχείρημα; Και πόσο εύκολα μπορούν στελέχη που μέχρι χθες υπερασπίζονταν δημόσια την Κουμουνδούρου να εμφανίζονται σήμερα ως πολέμιοί της;

Το παράδειγμα Τεμπονέρα και το μήνυμα

Η επίθεση στον Διονύση Τεμπονέρα αποτέλεσε ένα πρώτο, χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της νέας στρατηγικής. Η υπενθύμιση ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες ο Τεμπονέρας εμφανιζόταν στα τηλεοπτικά πάνελ ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τυχαία. Αυτή η κίνηση είχε συγκεκριμένο στόχο και μετέφερε ένα σαφές μήνυμα.

Το μήνυμα αυτό δεν απευθυνόταν μόνο στον ίδιο τον Διονύση Τεμπονέρα, αλλά πιθανότατα και σε όσους θα ακολουθούσαν. Η Κουμουνδούρου επιδιώκει να θέσει ένα πλαίσιο για τις αποχωρήσεις και τις μετακινήσεις στελεχών, αναδεικνύοντας ζητήματα πολιτικής συνέπειας και ηθικής στάσης.

Το νέο αφήγημα και η έκκληση στο συναίσθημα

Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διαμορφωθεί το νέο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ: ένα κόμμα που βρίσκεται υπό απόπειρα πολιτικής διάλυσης από τον ίδιο τον πρώην ηγέτη του και όσους εγκαταλείπουν τώρα το πλοίο. Αυτή η γραμμή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς απευθύνεται περισσότερο στο συναίσθημα και στη συλλογική μνήμη των αριστερών ψηφοφόρων, παρά στους σημερινούς δημοσκοπικούς συσχετισμούς.

Η Κουμουνδούρου μπορεί να επικαλεστεί την ιστορία του κόμματος, τους ανθρώπους που παρέμειναν στις δύσκολες στιγμές και κυρίως την έννοια της πολιτικής συνέπειας. Από εκεί, το κόμμα μπορεί να περάσει στην επίθεση. Κάθε νέα παραίτηση βουλευτή, κάθε πρώην στέλεχος που εμφανίζεται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και κάθε δημόσια διαφοροποίηση μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για την ενίσχυση αυτού του αφηγήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki