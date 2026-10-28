Η κυβέρνηση αξιολογεί τη «μάχη νομιμότητας» εν μέσω αποκαλύψεων διαφθοράς

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης των πιθανών δημοσκοπικών κερδών που μπορεί να της αποφέρει η στρατηγική της για τη «νομιμότητα παντού» και την εξάρθρωση διαφόρων κυκλωμάτων διαφθοράς. Η προσπάθεια αυτή λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον όπου η κοινή γνώμη καλείται να ζυγίσει την εικόνα μιας κυβέρνησης που πατάσσει το έγκλημα, έναντι των αποκαλύψεων για εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα. Παράλληλα, το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, που αφορά τη διοίκηση Λιόλιου, δημιουργεί νέα ερωτήματα.

Η κυβερνητική στρατηγική και η «νομιμότητα παντού»

Η κυβέρνηση προσπαθεί αυτή την περίοδο να αξιολογήσει εάν η πρωτοβουλία της, που επικεντρώνεται στην επιβολή της «νομιμότητας παντού» και στην εξάρθρωση διαφόρων κυκλωμάτων διαφθοράς, θα της αποφέρει τελικά θετικά αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη και αναμένεται να δοθεί μέσα από τις έρευνες κοινής γνώμης.

Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση επιδιώκει να φιλοτεχνήσει την εικόνα ενός κράτους που δρα αποτελεσματικά στην πάταξη του εγκλήματος και της ανομίας. Αυτή η προσπάθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και στην ανάδειξη της αποφασιστικότητας της πολιτείας απέναντι σε παράνομες ενέργειες.

Το δίλημμα της κοινής γνώμης

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τα κυκλώματα διαφθοράς φέρνουν στο φως μια Ελλάδα όπου η διαφθορά φαίνεται να κυριαρχεί σε διάφορους τομείς. Πολλοί πολίτες θεωρούν ότι αυτές οι υποθέσεις θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί πολύ νωρίτερα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία για οκτώ χρόνια και όχι μόλις για ένα ή δύο.

Ενώ η εξάρθρωση ενός παράνομου κυκλώματος είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι μια χώρα «παράγει» έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό τέτοιων κυκλωμάτων υποδηλώνει ότι υπάρχουν βαθύτερα προβλήματα. Αυτή η αντίφαση δημιουργεί ένα δίλημμα για την κοινή γνώμη, η οποία καλείται να αξιολογήσει τόσο την κυβερνητική δράση όσο και την έκταση του προβλήματος της διαφθοράς.

Το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που έχει ανακύψει είναι το σκάνδαλο που αφορά τους στημένους αγώνες και το κύκλωμα που λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ. Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση αποδίδεται στη διοίκηση του κ. Λιόλιου, με τις εξελίξεις να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον.

Η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι αυτό το σκάνδαλο δεν θα συνδεθεί με δικές της παραλείψεις ή ενέργειες. Η σύνδεση της κυβέρνησης με τις ποινικές περιπέτειες του κ. Λιόλιου δεν θεωρείται εύκολη, καθώς δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να την υποστηρίζουν.

Παρόλα αυτά, παραμένει ένα δύσκολο ερώτημα που ζητά απάντηση: πώς ο κ. Λιόλιος ανήλθε στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και γιατί του επετράπη να δρα ανεξέλεγκτα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ερώτημα αυτό παραμένει αναπάντητο, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση.

Η σιωπή του Λευτέρη Αυγενάκη

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο Λευτέρης Αυγενάκης θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή διευκρινίσεων. Ο κ. Αυγενάκης θα μπορούσε να μιλήσει και να διαφωτίσει την κοινή γνώμη σχετικά με το γιατί, μέσω δικής του νομοθετικής ρύθμισης, διευκολύνθηκε ο κ. Λιόλιος να αναλάβει την ομοσπονδία του μπάσκετ.

Ωστόσο, ο κ. Αυγενάκης φέρεται να τηρεί σιγή ιχθύος το τελευταίο διάστημα, δίνοντας την εντύπωση ότι έχει «πιει το αμίλητο νερό». Η σιωπή του, σε μια περίοδο που αναζητούνται απαντήσεις για το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, εντείνει τα ερωτηματικά γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στις σημερινές αποκαλύψεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki