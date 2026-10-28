Προβάδισμα για το Λικούντ στις εκλογές του Ισραήλ με 21,7%

Το κόμμα Λικούντ, με επικεφαλής τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, διατηρεί το προβάδισμα στις εκλογές που διεξάγονται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Συγκεκριμένα, το Λικούντ συγκεντρώνει το 21,7% των έγκυρων ψήφων, καθώς η διαδικασία καταμέτρησης βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά.

Η πορεία της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων

Οι εκλογικές αρχές στο Ισραήλ συνεχίζουν την εντατική καταμέτρηση των ψήφων. Μέχρι στιγμής, έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των ψήφων.

Πιο συγκεκριμένα, τα καταμετρημένα ψηφοδέλτια αντιστοιχούν σε πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων που έχουν δοθεί από τους πολίτες. Η διαδικασία της καταμέτρησης συνεχίζεται αδιάκοπα σε όλη τη χώρα, με τα στοιχεία να ανανεώνονται διαρκώς και να παρέχουν μια αρχική εικόνα της εκλογικής αναμέτρησης.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται προσωρινά και υπόκεινται σε περαιτέρω μεταβολές, καθώς ολοκληρώνεται η καταγραφή όλων των ψηφοδελτίων και ενσωματώνονται οι τελευταίες ψήφοι.

Τα ποσοστά των κομμάτων που προηγούνται

Στη δεύτερη θέση των προσωρινών αποτελεσμάτων, πίσω από το Λικούντ, βρίσκεται το κόμμα Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ. Το κόμμα του Άιζενκοτ έχει συγκεντρώσει ποσοστό 15,72% των έγκυρων ψήφων, διατηρώντας μια σημαντική διαφορά από την πρώτη θέση και δείχνοντας μια αξιοσημείωτη παρουσία στην εκλογική διαδικασία.

Την τρίτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων καταλαμβάνει η αραβική Κοινή Λίστα. Το συγκεκριμένο πολιτικό σχήμα έχει λάβει το 9,22% των ψήφων, εξασφαλίζοντας ένα ποσοστό που το φέρνει στην τρίτη θέση μεταξύ των κομμάτων που προηγούνται.

Τα ποσοστά αυτά είναι ενδεικτικά της κατανομής των δυνάμεων, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, και αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων μέχρι το συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας.

Η θέση του Λικούντ και οι μεταβολές

Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί σταθερά την πρωτοπορία στην εκλογική αναμέτρηση. Παρά το γεγονός αυτό, το ποσοστό του έχει καταγράψει μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση που είχε δοθεί από τις εκλογικές αρχές.

Ειδικότερα, από ένα αρχικό ποσοστό που ανερχόταν στο 22,24%, το Λικούντ βρίσκεται πλέον στο 21,7% των έγκυρων ψήφων. Αυτή η μικρή μείωση στο ποσοστό δεν έχει επηρεάσει την πρώτη του θέση, καθώς εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα.

Η διαφορά από το δεύτερο κόμμα παραμένει σημαντική, αν και η τελική εικόνα της δύναμης του Λικούντ θα διαμορφωθεί με την πλήρη ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και την ενσωμάτωση όλων των ψήφων.

Προσωρινά τα αποτελέσματα και η αναμονή

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλα τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι προσωρινά και μερικά. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, και ως εκ τούτου, τα ποσοστά των κομμάτων ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά καθώς προστίθενται νέα δεδομένα.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή συνεχίζει το έργο της με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Η οριστική εικόνα της κατανομής των εδρών και της δύναμης των κομμάτων θα ανακοινωθεί μετά την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επικύρωση όλων των ψήφων.

Η αγωνία παραμένει για την τελική έκβαση των εκλογών στο Ισραήλ, καθώς οι πολίτες και τα πολιτικά κόμματα αναμένουν τα επίσημα και τελικά αποτελέσματα που θα καθορίσουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos