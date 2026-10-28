Εκλογές στο Ισραήλ: Προβάδισμα Νετανιάχου χωρίς αυτοδυναμία, με τις αραβικές παρατάξεις σε ρόλο ρυθμιστή

Πολιτικό αδιέξοδο διαφαίνεται στην Κνέσετ του Ισραήλ μετά τις πρόσφατες εκλογές, καθώς τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης δίνουν προβάδισμα στο στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην ισραηλινή Βουλή των 120 εδρών. Οι αραβικές παρατάξεις βρίσκονται σε ρόλο ρυθμιστή, ενώ το ενδεχόμενο νέων εκλογών παραμένει ανοιχτό.

Η εικόνα από την καταμέτρηση των ψήφων

Η μάχη για την εξουσία στο Ισραήλ εξελίσσεται σε εκλογικό θρίλερ, με την καταμέτρηση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, στις 04:51 τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, με καταμετρημένο το 32,5% των εκλογικών τμημάτων, το μπλοκ των κομμάτων που στηρίζουν τον Νετανιάχου συγκεντρώνει 59 έδρες. Αντίστοιχα, ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης εξασφαλίζει 46 έδρες, ενώ οι δύο αραβικές παρατάξεις λαμβάνουν 15 έδρες.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι μερικά και όχι οριστικά, καθώς ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά όσο προχωρά η καταμέτρηση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ψήφοι που έχουν κατατεθεί σε ειδικούς διπλούς φακέλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ψήφοι των στρατιωτών, οι οποίοι προσμετρώνται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε προηγούμενη ενημέρωση της καταμέτρησης, με καταγεγραμμένο το 31,1% των ψήφων, δηλαδή 1.766.198 ψηφοδέλτια, το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδεικνυόταν πρώτο κόμμα με 29 έδρες. Η κατανομή αυτή αποτύπωνε ένα προβάδισμα της δεξιάς, χωρίς όμως να διασφαλίζει αυτοδυναμία.

Τα αρχικά exit polls και οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις

Η πρώτη εικόνα μετά το κλείσιμο της κάλπης, το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, ήταν διαφορετική. Οι αρχικές δημοσκοπήσεις εξόδου εμφάνιζαν την αντιπολίτευση του Γκάντι Άιζενκοτ να προηγείται οριακά, δίνοντας ένα μικρό προβάδισμα στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, στη συνέχεια, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις των ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων περιόρισαν ή εξαφάνισαν τη διαφορά μεταξύ των δύο βασικών στρατοπέδων.

Συγκεκριμένα, τα Κανάλια 11 (Kan) και 13 εμφάνισαν τα δύο βασικά στρατόπεδα ισόπαλα, με 51 έδρες το καθένα. Στις αραβικές παρατάξεις απέδωσαν συνολικά 18 έδρες, σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις.

Αντίστοιχα, μια νεότερη εκτίμηση του Καναλιού 12 έδινε 52 έδρες στο στρατόπεδο Νετανιάχου, 49 στην αντιπολίτευση και 19 στα αραβικά κόμματα, δείχνοντας μια ελαφρά υπεροχή του μπλοκ του Νετανιάχου.

Το εκλογικό όριο και οι παρατάξεις

Κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25% βρίσκονταν το κόμμα των Εφέδρων με 2,7%, το κόμμα Λαός του Ισραήλ με 1,8% και το κόμμα των Υπερορθόδοξων με 0,3%. Η θέση αυτών των παρατάξεων είναι κρίσιμη, καθώς η τελική τους επίδοση μπορεί να επηρεάσει την κατανομή των εδρών.

Το ενδεχόμενο αλλαγών παραμένει ανοιχτό, ιδιαίτερα για τις παρατάξεις που βρίσκονται κοντά στο εκλογικό όριο. Η τελική καταμέτρηση των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών φακέλων, θα καθορίσει την οριστική σύνθεση της Κνέσετ.

Πολιτικό αδιέξοδο και ο ρόλος των αραβικών παρατάξεων

Με κανένα από τα δύο μεγάλα στρατόπεδα να μην έχει εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, οι αραβικές παρατάξεις βρίσκονται σε ρόλο ρυθμιστή για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η κατανομή των 15 έως 19 εδρών που εξασφαλίζουν, ανάλογα με τις εκτιμήσεις, τις καθιστά καθοριστικό παράγοντα στην πολιτική σκακιέρα.

Το πολιτικό αδιέξοδο που διαφαίνεται στην Κνέσετ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκλογών, αν δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας. Η τελική έκβαση των εκλογών αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει την πορεία της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki