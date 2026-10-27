Η γαλλική κυβέρνηση εξέτασε ψηφιακό «μπλακ άουτ» εν μέσω διαδηλώσεων

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η διακοπή του διαδικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων σε συγκεκριμένες περιοχές, φέρεται να εξετάστηκε από τη γαλλική κυβέρνηση. Αυτή η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω των μαζικών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ο κύριος στόχος των αρχών ήταν να αποτραπεί η επικοινωνία και ο συντονισμός ομάδων διαδηλωτών, τις οποίες θεωρούσαν πιθανό να εμπλακούν σε επεισόδια.

Διερεύνηση περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε επικοινωνία με εταιρείες τηλεπικοινωνιών την προηγούμενη εβδομάδα. Η ενέργεια αυτή είχε ως σκοπό να διερευνηθούν οι τεχνικές δυνατότητες που θα επέτρεπαν τον περιορισμό της πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, διερευνήθηκε και η δυνατότητα διακοπής των υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι πηγές του δημοσιεύματος κατέδειξαν ότι η πρωταρχική επιδίωξη ήταν να αποτραπεί η επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ των ομάδων διαδηλωτών, οι οποίες κρίνονταν ως πιθανές να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Συζητήσεις σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο

Οι συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτών των πιθανών περιορισμών φέρεται να έφτασαν μέχρι το ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο στη Γαλλία. Όπως είχε αποκαλύψει το γαλλικό ψηφιακό μέσο Blast, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αποκλεισμού συγκεκριμένων πλατφορμών.

Μεταξύ των πλατφορμών που εξετάστηκαν για αποκλεισμό, αναφέρθηκε και το X. Το Blast επικαλέστηκε μία σχετική επιστολή του πρωθυπουργού, ενώ αξιωματούχοι από το γραφείο του κ. Λεκορνί, το υπουργείο Τεχνολογίας και το υπουργείο Εσωτερικών δεν προχώρησαν σε διάψευση ούτε της ύπαρξης της επιστολής ούτε των σχετικών κυβερνητικών κινήσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Politico.

Εναλλακτικές επιλογές και δηλώσεις

Πέρα από τον περιορισμό της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα και στις υπηρεσίες δεδομένων, η γαλλική κυβέρνηση φέρεται να διερεύνησε και μια επιπλέον εναλλακτική επιλογή. Αυτή αφορούσε την απενεργοποίηση λειτουργιών κοινοποίησης τοποθεσίας μέσω κινητών τηλεφώνων, ως ένα μέτρο για την αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων.

Κυβερνητικός αξιωματούχος από το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι το ενδεχόμενο εξετάστηκε με στόχο να αποτραπούν συγκεντρώσεις ανθρώπων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά μπορούν να συντονίζονται αποτελεσματικά μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Ένας εργαζόμενος σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο δημοσίευμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αυτό που επιδίωκαν οι αρχές, πάνω απ’ όλα, ήταν να μπλοκάρουν τα κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν σε ομάδες ατόμων να συναντώνται και να οργανώνονται για τις κινητοποιήσεις.

Η συζήτηση για τα όρια των παρεμβάσεων

Οι πληροφορίες αυτές, όπως προκύπτουν από τα δημοσιεύματα, ανοίγουν τη συζήτηση για τα όρια των κυβερνητικών παρεμβάσεων στις ψηφιακές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια μαζικών κινητοποιήσεων. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις δημόσιες συγκεντρώσεις, διατηρώντας παράλληλα τις ισορροπίες.

Ένας γενικευμένος περιορισμός της πρόσβασης σε ψηφιακά μέσα θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τους συμμετέχοντες σε επεισόδια, αλλά και πολίτες που δεν συμμετέχουν σε αυτά, καθώς και την πρόσβασή τους στην ενημέρωση και στην επικοινωνία. Ωστόσο, με βάση τα δημοσιεύματα που επικαλείται η πηγή, δεν αναφέρεται αν τελικά εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis