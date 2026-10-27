Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν «μπλε κύμα», οι Ρεπουμπλικανοί διαφωνούν

Μία εβδομάδα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα καθορίσουν το 120ό Κογκρέσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα των Δημοκρατικών. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν την πεποίθηση ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εσφαλμένες και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική δυναμική των ψηφοφόρων τους.

Οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026

Οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2026. Αυτή η εκλογική διαδικασία είναι καθοριστική για τη σύνθεση του 120ού Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς διακυβεύονται σημαντικός αριθμός εδρών και στα δύο σώματα.

Συγκεκριμένα, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Παράλληλα, τίθενται σε διακύμανση 35 από τις συνολικά 100 έδρες της Γερουσίας των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά τις εκλογές ιδιαίτερα σημαντικές για την πολιτική ισορροπία της χώρας.

Προβάδισμα των Δημοκρατικών και το «μπλε κύμα»

Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις, μία εβδομάδα πριν από την εκλογική αναμέτρηση, καταγράφουν ένα σαφές προβάδισμα των Δημοκρατικών. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι το κόμμα βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να βρίσκονται στα πρόθυρα μιας ιστορικής συντριπτικής νίκης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για ένα πιθανό «μπλε κύμα». Ωστόσο, η κατάσταση στη Γερουσία παραμένει ανοιχτή, με την έκβαση να είναι ακόμα αβέβαιη παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Οι Ρεπουμπλικανοί αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί στην Ουάσινγκτον και σε πολιτείες-κλειδιά είναι σχεδόν ομόφωνοι στην άποψη ότι οι δημοσκοπήσεις είναι λανθασμένες. Υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά υποτιμούν συστηματικά τον πραγματικό αριθμό των ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δημιουργώντας μια στρεβλή εικόνα της εκλογικής δυναμικής.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε χαρακτηριστικά το Σαββατοκύριακο: «Σας το λέω, αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι λάθος. Όλες τους. Χρησιμοποιούν εσφαλμένη ανάλυση». Ο κ. Τζόνσον αγωνίζεται να σώσει τη Βουλή και τη θέση του, εν μέσω των προβλέψεων που δεν είναι ευνοϊκές για το κόμμα του.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, κάτι που κινδυνεύει να αποτελέσει εμπόδιο για τους περισσότερους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους που διεκδικούν έδρα. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα ξοδέψουν περισσότερα χρήματα από τους Δημοκρατικούς σε ορισμένες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν το κλίμα.

Το χάσμα ενθουσιασμού και οι «στημένες» δημοσκοπήσεις

Το μόνιμο σλόγκαν των τηλεοπτικών σχολιαστών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες αφορά τις «στημένες» δημοσκοπήσεις, οι οποίες, όπως ισχυρίζονται, υπερεκτιμούν τον αριθμό των Δημοκρατικών ψηφοφόρων. Οι ηγέτες του κόμματος προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να ενθαρρύνουν μια σαφώς μη ενθουσιώδη βάση ψηφοφόρων.

Αυτό το χάσμα ενθουσιασμού είναι μετρήσιμο, καθώς περίπου τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών ψηφοφόρων δηλώνουν ότι η ψήφος φέτος είναι «εξαιρετικά» σημαντική. Αντίθετα, περίπου 6 στους 10 Ρεπουμπλικανούς εκφράζουν την ίδια άποψη, υποδεικνύοντας μια διαφορά στην κινητοποίηση των δύο κομμάτων.

Ανησυχία στους Δημοκρατικούς παρά την αισιοδοξία

Παρά την ενθουσιώδη αισιοδοξία που επικρατεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, υπάρχει και μια ίση δόση ανησυχίας. Η κύρια ανησυχία τους είναι ότι όλες αυτές οι προβλέψεις για ένα «μπλε κύμα» θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ, οδηγώντας χιλιάδες ψηφοφόρους να αποφασίσουν να μείνουν στο σπίτι τους, πιστεύοντας ότι η νίκη είναι δεδομένη.

Ένας πρώην συνεργάτης σε προεκλογικές εκστρατείες των Δημοκρατικών τόνισε χαρακτηριστικά: «Όλοι έχουμε καεί στο παρελθόν», υπογραμμίζοντας την επιφυλακτικότητα που υπάρχει. Επιπλέον, οι ιδεολογικές διαιρέσεις εντός του κόμματος και η εικόνα του που βρίσκεται στο ναδίρ ενδέχεται να υπονομεύσουν την επίδοσή τους, παρά την ισχυρή τους θέση στις δημοσκοπήσεις.

Μια ιδιαίτερα χαοτική προεκλογική περίοδος θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ωστόσο, υπάρχει και η πιθανότητα ότι, ως επί το πλείστον, είναι σωστές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάθε αποτέλεσμα την ημέρα των εκλογών.

Με πληροφορίες από: Enikos