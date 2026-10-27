Το ΚΚΕ καταγγέλλει τα φαινόμενα διαφθοράς ως κανονικότητα του συστήματος

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) τοποθετήθηκε με σχόλιό του σχετικά με τις πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικής απάτης που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Παράλληλα, το κόμμα αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του ως «εξοργιστικές». Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι τα «νοσηρά φαινόμενα» σκανδάλων, διαφθοράς και διαπλοκής δεν αποτελούν παρεκκλίσεις, αλλά την «κανονικότητα» ενός «άδικου, σάπιου κι αγιάτρευτου συστήματος» που λειτουργεί αποκλειστικά για το κέρδος. Το κόμμα καλεί σε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις που θα διασφαλίζουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι «μεγαλοστομίες» του πρωθυπουργού και η φοροδιαφυγή

Στο σχόλιό του, το ΚΚΕ έστρεψε την κριτική του στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε διαμηνύσει την πρόθεσή του να «συγκρουστεί με τα μεγάλα ψάρια και να πατάξει την φοροδιαφυγή». Το κόμμα χαρακτήρισε αυτές τις εξαγγελίες ως «τουλάχιστον εξοργιστικές», υπογραμμίζοντας την απόσταση ανάμεσα στα λεγόμενα και την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και η κοινωνία.

Ειδικότερα, το ΚΚΕ υποστήριξε ότι τα «μεγάλα ψάρια» όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά αντίθετα «κολυμπούν μέσα σε τεράστια κέρδη». Αυτή η κερδοφορία, όπως αναφέρει το κόμμα, επιτυγχάνεται αξιοποιώντας ένα φάσμα μέσων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο παράνομες πρακτικές όσο και νόμιμα μέσα. Σε αυτά τα νόμιμα μέσα συγκαταλέγονται οι φοροαπαλλαγές, οι επιδοτήσεις, αλλά και το «τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων», πρακτικές που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, προσφέρονται «απλόχερα» από όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής.

Απαίτηση για άμεσες λύσεις στα εργασιακά δικαιώματα

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απηύθυνε σαφή έκκληση προς τον κ. Μητσοτάκη, ζητώντας του να αφήσει κατά μέρος τα «μεγάλα λόγια» και να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες. Η βασική απαίτηση του κόμματος είναι η παροχή λύσεων που θα διασφαλίζουν πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η ανάγκη για αυτές τις λύσεις κρίνεται επιτακτική και αφορά συγκεκριμένα τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί στις πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικής απάτης. Το ΚΚΕ τονίζει την κρισιμότητα της άμεσης προστασίας των εργαζομένων, ώστε να μην πληρώσουν εκείνοι το τίμημα των παράνομων ή αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων.

Τα φαινόμενα διαφθοράς ως «κανονικότητα» του συστήματος

Στην ανάλυσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει με έμφαση ότι τα «νοσηρά φαινόμενα σκανδάλων, διαφθοράς και διαπλοκής» δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεμονωμένες «παρεκκλίσεις» ή εξαιρέσεις από τον κανόνα. Αντιθέτως, το κόμμα θεωρεί ότι αυτά τα φαινόμενα αποτελούν την «κανονικότητα» του ίδιου του συστήματος.

Περιγράφοντας το υφιστάμενο σύστημα, το ΚΚΕ χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς όπως «άδικο, σάπιο κι αγιάτρευτο», υποδηλώνοντας ότι η διαφθορά και η διαπλοκή είναι εγγενή στοιχεία της λειτουργίας του. Η θέση του κόμματος είναι ότι αυτά τα φαινόμενα δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελούν συνέπεια της δομής και των αρχών πάνω στις οποίες είναι θεμελιωμένο το σύστημα.

Το κέρδος ως κινητήριος δύναμη και ο στόχος των εργαζομένων

Ως κεντρική αιτία για την επικράτηση και τη διαιώνιση αυτών των φαινομένων, το ΚΚΕ προσδιορίζει την αδιάκοπη επιδίωξη του κέρδους. Το κόμμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το σύστημα «ζει και αναπνέει για το κέρδος», υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο στόχος αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις πρακτικές που οδηγούν σε φοροδιαφυγή, οικονομική απάτη και εκμετάλλευση.

Καταλήγοντας το σχόλιό του, το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους και τη νεολαία να θέσουν «πιο αποφασιστικά στο στόχαστρο» αυτό το σύστημα. Το κόμμα προτρέπει σε μια συντονισμένη δράση, η οποία θα περιλαμβάνει την κριτική και την αντιπαράθεση όχι μόνο με το ίδιο το σύστημα, αλλά και με την κυβέρνηση και τα κόμματα που, κατά την άποψή του, το υπηρετούν και συμβάλλουν στη διαιώνιση των υφιστάμενων συνθηκών.

Με πληροφορίες από: News.gr