Τουρκικά ΜΜΕ στήνουν σκηνικό έντασης με υποθαλάσσια καλώδια: Τι σχεδιάζει η Άγκυρα στο Αιγαίο

Δύο ερευνητικά πλοία, δύο διαφορετικά υποθαλάσσια καλώδια και μια σειρά τουρκικών NAVTEX επαναφέρουν στο προσκήνιο την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποκτήσει λόγο στις έρευνες που πραγματοποιούνται νοτιοανατολικά της Κρήτης και προς την Κύπρο, προβάλλοντας αξιώσεις δικαιοδοσίας σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πλησιάζει η επανέναρξη των ερευνών για ένα σημαντικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται μια ακόμη αντιπαράθεση για τη διαδρομή ενός τηλεπικοινωνιακού καλωδίου.

Επανέναρξη ερευνών για τον Great Sea Interconnector

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector (GSI), επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς πλησιάζει η επανέναρξη των σχετικών ερευνών. Το συγκεκριμένο έργο είχε βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρής ελληνοτουρκικής έντασης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024, αναδεικνύοντας τις ευρύτερες διενέξεις στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο VB ABEILLE MARENGO έφτασε στο Ηράκλειο την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Ο σκοπός της άφιξής του είναι η προετοιμασία για τις εργασίες αποτύπωσης του βυθού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του GSI. Επιπλέον, αναμένεται η έκδοση νέας ελληνικής NAVTEX στις αρχές Νοεμβρίου, η οποία θα οριοθετεί τις περιοχές όπου θα διεξαχθούν οι έρευνες.

Το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο East to Med Data Corridor στο επίκεντρο

Την ίδια περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμη αντιπαράθεση, αυτή τη φορά σχετικά με τις έρευνες που διεξάγει το πλοίο KOBI RUEGG. Το KOBI RUEGG έχει αναλάβει να εξετάσει τη διαδρομή του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου East to Med Data Corridor (EMC). Το καλώδιο EMC αποτελεί ένα σημαντικό σχέδιο, καθώς προβλέπεται να συνδέσει τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, περνώντας μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας.

Σχετικά με τις έρευνες του KOBI RUEGG, ο τουρκικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε στις 20 Οκτωβρίου τη NAVTEX 1032/26. Με αυτή την αναγγελία, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι οι γεωφυσικές έρευνες του πλοίου είχαν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και είχαν λάβει την έγκρισή τους. Η τουρκική αναγγελία επικαλέστηκε τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας που η Άγκυρα έχει μονομερώς δηλώσει στα Ηνωμένα Έθνη, προβάλλοντας έτσι δικαιώματα στην περιοχή.

Οι τουρκικές αξιώσεις και η αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Παρά το διαφορετικό αντικείμενο των δύο έργων, τόσο ο Great Sea Interconnector όσο και το East to Med Data Corridor συναντούν την ίδια τουρκική αμφισβήτηση. Η Άγκυρα επιδιώκει συστηματικά να κατοχυρώσει ρόλο στις διαδικασίες που προηγούνται της εγκατάστασης υποθαλάσσιων υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να υποστηρίξει τις θέσεις της, επικαλείται τα όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ, αμφισβητώντας έτσι την ελληνική δικαιοδοσία.

Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να αποκτήσει λόγο στις έρευνες που πραγματοποιούνται σε θαλάσσιες περιοχές νοτιοανατολικά της Κρήτης και προς την Κύπρο. Προβάλλει αξιώσεις δικαιοδοσίας σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτή η τακτική δημιουργεί ένα σκηνικό έντασης, καθώς η Τουρκία επιμένει σε μια αρμοδιότητα που η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει.

Η προβολή των εξελίξεων στον τουρκικό Τύπο και η ελληνική οπτική

Στον τουρκικό Τύπο, οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τα υποθαλάσσια καλώδια παρουσιάζονται ήδη ως δύο παράλληλες κρίσεις. Τα σχετικά δημοσιεύματα αποδίδουν την ένταση στην ελληνική επιμονή να ασκεί δικαιοδοσία στις συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία θεωρεί αναγκαία τη δική της συμμετοχή στον συντονισμό των εργασιών για την εγκατάσταση αυτών των υποδομών.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία που προβάλλεται από την τουρκική πλευρά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αθήνα. Αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιδιώκει να παρουσιάσει ως δεδομένη μια αρμοδιότητα που η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και να εδραιώσει την παρουσία της στις θαλάσσιες ζώνες που αμφισβητεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis