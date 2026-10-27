Ανδρουλάκης: Η χώρα σε σημείο καμπής, επιλογή πολιτικής αλλαγής ή στασιμότητας

Σε ένα σημείο καμπής βρίσκεται η χώρα, όπου οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν στις κάλπες την πολιτική αλλαγή ή τη στασιμότητα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας το βράδυ σε στελέχη και φίλους του κόμματος στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, ο κ. Ανδρουλάκης καταλόγισε παράλληλα σοβαρά λάθη στην κυβερνητική πολιτική για τα εθνικά θέματα, εστιάζοντας στις εξελίξεις στη Λιβύη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής ισοδυναμούν εν τέλει με στασιμότητα, και οι επερχόμενες εκλογές αποτελούν μια κρίσιμη επιλογή για το μέλλον της Ελλάδας. Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών, όπως το προέβαλε, είναι η ανάγκη να πάει η χώρα μπροστά, αφήνοντας πίσω το χθες και κοιτάζοντας το αύριο.

Το διακύβευμα των εκλογών και η εξουσία των πολλών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα αν οι πολίτες επιθυμούν η χώρα να γυρίσει σελίδα και να μπει σε μια νέα πορεία με την πολιτική αλλαγή, ή αν θα επιλέξουν τη στασιμότητα. Χαρακτήρισε τη στασιμότητα αυτή ως «σταθερότητα» που ο πρωθυπουργός ονομάζει, αλλά η μόνη σταθερότητα, κατά τον ίδιο, είναι η καρέκλα του πρωθυπουργού και η υποβάθμιση της ζωής των πολιτών.

«Εμείς δεν κοιτάμε το χθες. Κοιτάμε το αύριο και δίνουμε τη μάχη της κάλπης για το αύριο. Για την εξουσία των πολλών, για την εξουσία στα χέρια του λαού. Και όχι για την εξουσία του Μεγάρου Μαξίμου, για να στήνουν πελατειακούς μηχανισμούς διαφθοράς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για μια διαφανή και δημοκρατική διακυβέρνηση.

Κάλεσμα για συμμετοχή και το παράδειγμα της Βραζιλίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες να μην μείνουν στον καναπέ αυτή τη φορά, τονίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στις εκλογές. Για να ενισχύσει το μήνυμά του, αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκλογική νίκη του Λούλα στη Βραζιλία, την οποία χαρακτήρισε σαφή αναφορά.

«Είδατε τι έγινε πριν από μερικές ημέρες στη Βραζιλία; Όλοι είχαν για «τελειωμένο» τον Πρόεδρο Λούλα. Όμως, ο φόβος ότι ο τραμπισμός θα κυριαρχήσει σε όλη τη Λατινική Αμερική ξεσήκωσε εκατομμύρια ανθρώπους, που δεν είχαν ψηφίσει την πρώτη φορά, να πάνε να ψηφίσουν στέλνοντας ένα μήνυμα: Θα υπάρχει και μία χώρα απέναντι στον τραμπισμό», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που βρίσκεται ηθικά και ιδεολογικά απέναντι σε φαινόμενα ακροδεξιάς, αυταρχισμού, καταπάτησης του διεθνούς δικαίου και σε όσους θέλουν τον πλανήτη «ζούγκλα των ισχυρών».

Κριτική στην εξωτερική πολιτική για τη Λιβύη

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και ειδικότερα στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την επικύρωση από τη Λιβυκή βουλή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταλόγισε σοβαρά λάθη στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση. Εστίασε στις ενέργειες της κυβέρνησης και στις επιπτώσεις που είχαν αυτές στις σχέσεις με τη Λιβύη.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε: «Δεν έφεραν τον Χαφτάρ και τους υιούς του στην Αθήνα ως στρατηγικούς εταίρους;» Εξήγησε ότι ενώ το 2019 η Δυτική Λιβύη είχε αναπτύξει σχέσεις με την Τουρκία και η Ελλάδα με την Ανατολική Λιβύη, τώρα και τα δύο καθεστώτα ταυτίζονται με την Τουρκία. Κατά συνέπεια, τόνισε ότι οι συνθήκες δεν βελτιώθηκαν, αλλά αντιθέτως χειροτέρεψαν.

Οι σχέσεις με τη Λιβύη και οι επιπτώσεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επέκρινε την παραδοχή του υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη, χωρίς να διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες αυτής της παραδοχής. Η κριτική του κ. Ανδρουλάκη επικεντρώθηκε στην αναποτελεσματικότητα της κυβερνητικής προσέγγισης, η οποία οδήγησε σε μια κατάσταση όπου οι ελληνικές θέσεις στην περιοχή της Λιβύης έχουν αποδυναμωθεί. Η ταύτιση και των δύο καθεστώτων της Λιβύης με την Τουρκία, όπως ανέφερε, αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Enikos