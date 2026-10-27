Έρευνα για πιθανή ξένη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Φλάβιο Μπολσονάρο

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας διέταξε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανή ξένη χρηματοδότηση της εκστρατείας του συντηρητικού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρο. Ο Μπολσονάρο ηττήθηκε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες πιθανές μορφές ανάμιξης, όπως η χειραγώγηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τη Meta.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο, ο οποίος έδωσε την εντολή για την έρευνα, ζήτησε να επικεντρωθεί η διερεύνηση στην «πιθανή προέλευση, ροή και προορισμό ξένων κεφαλαίων». Η δικαστική απόφαση, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των οικονομικών πτυχών της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο δικαστής Ντίνο σημείωσε ότι το αίτημα για την έρευνα είχε υποβληθεί από πολλά μέρη. Μεταξύ αυτών των μερών ήταν και ο πρόεδρος Λούλα, καθώς και το Εργατικό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο Λούλα.

Οι υποψίες για ξένη χρηματοδότηση

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο δικαστής ζήτησε συγκεκριμένα από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία να εξακριβώσει αν το Rockbridge Network, μια αμερικανική συντηρητική ομάδα, «συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με στόχο την απόκτηση οικονομικής υποστήριξης για την προεδρική εκστρατεία του Φλάβιο Μπολσονάρο». Αυτό το σημείο αποτελεί κεντρικό άξονα της διερεύνησης σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων.

Η εντολή του δικαστή Ντίνο εστιάζει στην ανάγκη να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση μέσω χρηματοδότησης, η οποία θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την εκλογική διαδικασία στη Βραζιλία. Η διαφάνεια των προεκλογικών δαπανών και η προέλευση των πόρων αποτελούν βασικά ζητήματα της έρευνας.

Καταγγελίες για χειραγώγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παράλληλα με την πιθανή ξένη χρηματοδότηση, ο δικαστής Ντίνο διέταξε και την εξέταση υποψιών για «σκόπιμες ασυμμετρίες και αλγοριθμική χειραγώγηση από εταιρείες του διαδικτύου με στόχο την εύνοια ή την πρόκληση βλάβης υποψηφιοτήτων στην εκλογική διαδικασία της Βραζιλίας». Η Meta, η μητρική εταιρεία των Facebook, WhatsApp και Instagram, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτών των κατηγοριών.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Λούλα είχε υποβάλει καταγγελία στο εκλογοδικείο κατά την περίοδο μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών. Η καταγγελία αφορούσε φερόμενη ανάμιξη της Meta, την οποία κατηγόρησε ότι περιόριζε την κυκλοφορία του περιεχομένου της ομάδας του Λούλα στις πλατφόρμες Instagram και WhatsApp, όπως σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η αντίδραση του Λούλα και οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επανεκλέχθηκε πρόεδρος με 52% των ψήφων την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο αριστερός πρόεδρος είχε σηκώσει το λάβαρο της εθνικής κυριαρχίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές.

Σε μια σχετική εξέλιξη, χθες Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας συνεχάρη τον Λούλα για την επανεκλογή του για μια μη συνεχόμενη τέταρτη θητεία.

Με πληροφορίες από: News.gr