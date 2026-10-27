Ο πρωθυπουργός από τον Λευκό Πύργο: Φωτίζουμε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία

Σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε η απόδοση του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε πως η κυβέρνηση φωτίζει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία.

Η τελετή και ο νέος φωτισμός του μνημείου

Η εκδήλωση για τον φωτισμό του εμβληματικού μνημείου της Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Ο νέος φωτισμός του Λευκού Πύργου έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και της οχυρωματικής δομής του μνημείου.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού, οι οποίες πληρούν και βιοκλιματικές προδιαγραφές. Η υλοποίηση αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη χορηγία της εταιρείας Metlen, την οποία ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά κατά την ομιλία του, σημειώνοντας ότι η χώρα μας διατηρεί μια μακρά παράδοση ευεργετών, η οποία συνεχίζεται και στις μέρες μας.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για Θεσσαλονίκη και Μακεδονία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την προσοχή της κυβέρνησης στην περιοχή. «Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, φωτίζουμε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Υπογράμμισε δε ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε τον σταθμό Βενιζέλου, ο οποίος, όπως είπε, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά.

Παρεμβάσεις και έργα υποδομής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα ήταν «πολύ άδικο για την ιστορία της πόλης εάν η κυβέρνηση περιόριζε τις παρεμβάσεις της στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πολλές δεκαετίες ανέμενε η Θεσσαλονίκη». Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε τη διευρυμένη οπτική της κυβέρνησης πέρα από τις απλές υποδομές.

Όπως εξήγησε, μαζί με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, από το 2019 έγινε μία συνειδητή επιλογή. Αυτή η επιλογή αφορά στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας πολιτιστικής διαδρομής της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, μέσα από πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.

Πολιτιστική ανάδειξη και επενδύσεις

Οι παρεμβάσεις αυτές για την πολιτιστική ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών είναι ήδη ορατά στην πόλη.

Η έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά και την ανάδειξή της αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής για τη Θεσσαλονίκη, πέρα από την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού

Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα του έργου. «Με τον νέο φωτισμό που εγκαινιάστηκε απόψε ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός», τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός, αναδεικνύοντας την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του μνημείου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos