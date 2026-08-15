Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας με αυτούς που δίνουν αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε και φέτος τα Χανιά, τον τόπο καταγωγής του, για να περάσει τον Δεκαπενταύγουστο. Παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στον Βαρύπετρο Χανίων, για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Μετά το πέρας της λειτουργίας, απηύθυνε ευχές προς όλους τους Έλληνες και αναφέρθηκε στον καθημερινό αγώνα όσων μάχονται τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα Χανιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Βαρύπετρο Χανίων λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της 15ης Αυγούστου. Η Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη από πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την Κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Ο πρωθυπουργός εισήλθε στο καθολικό, συνοδευόμενος από την ηγουμένη Θεοξένη, και προσκύνησε.

Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν, εκτός από τον πρωθυπουργό, και ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Επίσης, παρόντες ήταν εκπρόσωποι των αρχών, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος πιστών. Στη λειτουργία ψαλτικά συμμετείχαν αποκλειστικά οι μοναχές που διαβιούν και μονάζουν στην Ιερά Μονή. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Χανιά αυτές τις ημέρες για ολιγοήμερες διακοπές, περνώντας χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίπλα στη φύση και φίλους.

Μήνυμα για τον δεκαπενταύγουστο και την πίστη

Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε τις ευχές του για τον Δεκαπενταύγουστο σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Στη δήλωσή του, αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και τα απομακρυσμένα εξωκλήσια που γιορτάζουν αυτή τη μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η μεγάλη αυτή ημέρα της ορθοδοξίας, είναι πάντα μία ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες». Διευκρίνισε ότι αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι προσωπικές ή να αφορούν τη χώρα.

Η σκέψη στους αγωνιστές των πυρκαγιών

Ένα σημαντικό μέρος της δήλωσης του πρωθυπουργού αφιερώθηκε σε όσους δίνουν καθημερινά μάχη με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. «Σήμερα, η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτούς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους πυροσβέστες, τους εθελοντές, καθώς και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπογράμμισε ότι αυτοί οι άνθρωποι «και φέτος δίνουν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι, για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον».

Προτροπή για ήρεμες στιγμές και ευγνωμοσύνη

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια προτροπή για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου. «Σήμερα δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι μια ευκαιρία «να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα». Ολοκλήρωσε τις ευχές του λέγοντας «Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

Ξενάγηση και φιλοξενία στη μονή

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας και τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε διάφορους χώρους της Ιεράς Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Στη συνέχεια, φιλοξενήθηκε στο Αρχονταρίκι της Μονής για το καθιερωμένο κέρασμα.

Εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την ηγουμένη Θεοξένη και τη συνοδεία της, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην εορταστική εκδήλωση της Μονής.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast