Στην κοινή τους δήλωση, τα 22 στελέχη που αποχώρησαν από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απαντούν στην πρόεδρο του κινήματος, Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι οι αποχωρήσεις τους οφείλονται σε «πρακτικές ασύμβατες με τις αρχές» του εγχειρήματος. Επισημαίνουν επίσης ότι οι λόγοι της απόφασής τους σχετίζονται με «σοβαρές πολιτικές και οργανωτικές διαφωνίες» και ζητήματα «αρχής».

Τα στελέχη υπογραμμίζουν ότι «αρνηθήκαμε να συμβιβαστούμε» και ότι η αποχώρησή τους είναι δικαίωμα και στάση αρχής, χωρίς να συνδέεται με προσωπικές φιλοδοξίες ή έλλειψη αντοχής.

Κοινή δήλωση

Στην αναλυτική τους δήλωση, οι αποχωρήσαντες τονίζουν: «Η αποχώρηση δεν είναι έλλειψη χαρακτήρα. Είναι δικαίωμα και, όταν χρειάζεται, στάση αρχής». Αντιδρούν στις δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι η αποχώρησή τους δεν προήλθε από την επιθυμία για αξιώματα ή καρέκλες, αλλά από την άρνησή τους να συμβιβαστούν με πρακτικές που θεωρούν ασύμβατες με τις αρχές του κινήματος.

Διαφορετικές προσεγγίσεις

Επισημαίνουν ότι οι λόγοι της αποχώρησής τους, παρά τις διαφορετικές προσωπικότητες και διαδρομές, έχουν σημαντικές κοινές αναφορές. Πιστεύουν στην ιδέα ενός πραγματικού κινήματος πολιτών, το οποίο θα οικοδομείται από τη βάση προς την κορυφή και θα εκπροσωπεί τα κοινωνικά αιτήματα για Αλήθεια, Δικαιοσύνη και Λογοδοσία.

Ωστόσο, αναφέρουν ότι διαπίστωσαν συγκέντρωση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων, χωρίς τη θεσμική και δημοκρατική νομιμοποίηση που απαιτείται. Αντί για διαφάνεια και συλλογικές διαδικασίες, προέκυψε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.

Δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια

Οι αποχωρήσαντες τονίζουν ότι σε ένα δημοκρατικό εγχείρημα, η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να θεωρείται εχθρική πράξη. Η κριτική δεν είναι προδοσία και η αποχώρηση δεν υποδηλώνει έλλειψη χαρακτήρα. Υποστηρίζουν ότι η αποχώρηση μπορεί να είναι ένδειξη συνέπειας και ότι η ηθική διάσταση των επιλογών είναι εξίσου σημαντική με τη νομιμότητα.

Αναρωτιούνται ποιος αποφασίζει, με ποια διαδικασία και πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών.

Η αποχώρηση των 22 στελεχών δεν σημαίνει απομάκρυνση από τις αρχές τους, αλλά από ένα οργανωτικό και πολιτικό μοντέλο που δεν ανταποκρίνεται στις αξίες που πίστευαν. Δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν τις αρχές της διαφάνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης από τον δικό τους δρόμο, χωρίς να ζητούν αναγνώριση ή πιστοποίηση από κανέναν.