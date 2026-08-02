Σε ηλικία 93 ετών, ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, απεβίωσε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, στις 15:30, στο σπίτι του στην Αθήνα.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1933, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν νομικός και πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες ως βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 1993 έως το 1997.

Η πολιτική του καριέρα εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, καθιστώντας τον μία από τις πιο έμπειρες προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ήταν ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Εκπαίδευση και πολιτική σταδιοδρομία

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ στη Δυτική Γερμανία, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άρχισε την δικηγορία και το 1960 απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκείνη την εποχή, ήρθε σε επαφή με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος του ανέθεσε να συντάξει εισηγήσεις προς κυβερνητικούς παράγοντες και τον όρισε υποψήφιο βουλευτή της ΕΡΕ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

Στις εκλογές του 1961 εξελέγη βουλευτής και επανεκλέγηκε στις εκλογές του 1963, 1964, καθώς και σε όλες τις επόμενες εκλογές μέχρι το 2000.

Δράση κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας

Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, τον Ιούλιο του 1968, προσυπέγραψε ανακοινώσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μετά από απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, συνδέθηκε με την οργάνωση «Ελεύθεροι Έλληνες», αλλά συνελήφθη και περιορίστηκε σε πλήρη απομόνωση για πέντε μήνες.

Υπουργικές θέσεις και πολιτική επιρροή

Μετά την μεταπολίτευση, υπηρέτησε ως υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974 και στη συνέχεια ανέλαβε διάφορες υπουργικές θέσεις, όπως υφυπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εμπορίου, υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπουργός Δικαιοσύνης.

Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας. Στην πολιτική του καριέρα, υπηρέτησε σε πολλές σημαντικές επιτροπές και συμμετείχε σε κοινοβουλευτικές ομάδες του ΝΑΤΟ.

Έργο και αναγνώριση

Από το 1998 έως το 2010, υπηρέτησε ως πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής» και το 2009 αποχώρησε από την πολιτική μετά από 48 χρόνια υπηρεσίας. Έγραψε πολλές μελέτες και άρθρα νομικού και πολιτικού περιεχομένου, και τιμήθηκε με ανώτερα παράσημα, όπως ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.