Άδωνις Γεωργιάδης: «Σε έναν χρόνο όσοι με βρίζετε θα έχετε έξυπνα γυαλιά». Κινούμενος κοριός λέει η αντιπολίτευση

Από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τη χρήση έξυπνων γυαλιών, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα. Ο υπουργός χαρακτήρισε «πέραν πάσης λογικής» την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και υποστήριξε ότι η τεχνολογία των φορητών συσκευών θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, όπως συνέβη με τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια. «Σας κάνω μόνο μία πρόβλεψη. Σε έναν χρόνο από σήμερα, όσοι με βρίζετε θα έχετε τέτοια γυαλιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η τεχνολογία μεταφέρεται σταδιακά «από τα κινητά στα smart watches» και πλέον στα έξυπνα γυαλιά, προσθέτοντας ότι αυτή η εξέλιξη θα συμβεί «είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει».

Η προσωπική του εμπειρία

Ο υπουργός εξήγησε ότι η απόφαση να φορέσει τα συγκεκριμένα γυαλιά προήλθε από ένα περιστατικό επίθεσης που υπέστη στη Νίκαια. Όπως ανέφερε, μετά την επίθεση του ζητήθηκε να παρουσιάσει βίντεο από τη στιγμή που δέχθηκε τη γροθιά, αλλά δεν είχε καταγραφή. «Βρήκα διάφορα άλλα που με φτύνανε, μου πετάγανε καφέδες, που ορμάγανε, αλλά θέλανε το βίντεο της γροθιάς», είπε.

Από εδώ και στο εξής, σκοπεύει να ενεργοποιεί την κάμερα των γυαλιών όταν θεωρεί ότι απειλείται ή δέχεται επίθεση. «Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι, θα τα γράφω όλα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όποιος θέλει να με βρίσει, να με φτύσει, να με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα και έτσι όλες οι αξιόποινες πράξεις θα καταγράφονται. Τελεία και παύλα».

Αντιπαράθεση για τα προσωπικά δεδομένα

Η χρήση των γυαλιών έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα καταγραφής ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι τα γυαλιά δεν επιτρέπουν μυστική καταγραφή, καθώς η κάμερα ενεργοποιείται με φωτεινή ένδειξη.

Απαντώντας στην Πλεύση Ελευθερίας, κατηγόρησε το κόμμα για υποκρισία, επικαλούμενος βίντεο που είχε αναρτήσει στο παρελθόν η πρόεδρός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχαν συναινέσει στην καταγραφή τους.

Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα έξυπνα γυαλιά είχε ξεκινήσει μετά τις εμφανίσεις του υπουργού κατά τις επισκέψεις του στη Λήμνο και στη Λέρο, με στελέχη της αντιπολίτευσης να ζητούν διευκρινίσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες χρήσης τους.