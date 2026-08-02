Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Μητσοτάκης: Μάχη με τα 10 μποφόρ στο Πόρτο Γερμενό

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη εκτάκτως το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων σε όλη τη χώρα, με αιχμή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Καθηλωμένα τα αεροσκάφη λόγω αναταράξεων – Επιχειρούν μόνο ελικόπτερα

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογραμμίστηκε ότι οι ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν δραματικά το έργο της κατάσβεσης.

Εξαιτίας των σφοδρών αναταράξεων, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη αδυνατούν να πραγματοποιήσουν ασφαλείς ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα η συνδρομή από αέρος να διεξάγεται αποκλειστικά από ελικόπτερα.

Στην πρώτη γραμμή οι «κομάντος» της ΕΜΟΔΕ και η Κρατική Αρωγή

Για την αντιμετώπιση των συνεχών αναζωπυρώσεων, το βάρος έχει πέσει στις ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις, ενώ σε εξαιρετικά δύσβατα σημεία έχουν διεισδύσει και επιχειρούν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Παράλληλα, στη σύσκεψη τέθηκε ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές:

Αντιδιαβρωτικά έργα : Αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των απαραίτητων έργων για την προστασία του εδάφους και την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων.

: Αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των απαραίτητων έργων για την προστασία του εδάφους και την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Καταγραφή ζημιών: Τα κλιμάκια της Κρατικής Αρωγής ενεργοποιούνται άμεσα για την ταχεία καταγραφή των ζημιών σε περιουσίες και υποδομές, ώστε να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.