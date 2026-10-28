Στο έλεος της κακοκαιρίας το νότιο Πήλιο: υπερχειλίσεις χειμάρρων και μήνυμα 112

Πολλά και σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει το νότιο Πήλιο, με τη βροχή να πέφτει αδιάκοπα από το πρωί. Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση έχει οδηγήσει σε διόγκωση των χειμάρρων και των ρεμάτων σε ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους και τις υποδομές.

Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς σε διάφορα σημεία, με τον Πλατανιά Μαγνησίας και τη Μηλίνα να αντιμετωπίζουν τα πιο έντονα φαινόμενα. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την προστασία των πολιτών.

Η κατάσταση στον Πλατανιά Μαγνησίας

Στην περιοχή του Πλατανιά Μαγνησίας, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύσουν τους δρόμους που οδηγούν προς το λιμανάκι του οικισμού, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Το λιμανάκι έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από τα ορμητικά νερά, ενώ βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν την τεράστια ορμή των υδάτων. Τα νερά παρασύρουν στο πέρασμά τους διάφορα αντικείμενα, όπως κάδους απορριμμάτων, κορμούς δέντρων, κλαδιά και άλλα τμήματα βλάστησης, επιδεινώνοντας την κατάσταση και δημιουργώντας κινδύνους.

Επείγον μήνυμα από το 112

Καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα στον Πλατανιά συνεχίζονταν με αμείωτη ένταση, εστάλη επείγον μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα απευθυνόταν στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείται τις οδηγίες των Αρχών». Η οδηγία αυτή υπογραμμίζει τον κίνδυνο που εγκυμονεί η άνοδος της στάθμης των υδάτων και την ανάγκη για άμεση αντίδραση των πολιτών.

Δύσκολη η κατάσταση και στη Μηλίνα

Παράλληλα με τον Πλατανιά, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην περιοχή της Μηλίνας. Εκεί, η θάλασσα έχει βγει στο οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και στις παραλιακές υποδομές. Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση, επιβαρύνει σημαντικά την περιοχή.

Τα ρέματα που διασχίζουν τη Μηλίνα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού, αλλά και φερτών υλικών, όπως πέτρες και κούτσουρα, τα οποία καταλήγουν στον παραλιακό δρόμο. Η συνεχής βροχόπτωση και ο έντονος κυματισμός της θάλασσας επιδεινώνουν περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στον παραλιακό άξονα της περιοχής.

Συνεχιζόμενα φαινόμενα και γενική εικόνα

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νότιο Πήλιο, με τη βροχή να μην έχει σταματήσει από το πρωί, όπως αναφέρθηκε. Αυτό έχει ως συνέπεια οι χείμαρροι και τα ρέματα να παραμένουν φουσκωμένα, διατηρώντας τον κίνδυνο των πλημμυρικών φαινομένων σε υψηλά επίπεδα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.

Η συνολική εικόνα στην περιοχή χαρακτηρίζεται από την ορμή των υδάτων, τις πλημμυρισμένες εκτάσεις και τους δρόμους, καθώς και την ανάγκη για προσοχή από τους κατοίκους. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τις επιπτώσεις τους, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται για την ασφάλειά τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis