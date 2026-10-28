Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ με ισχυρές καταιγίδες έως τη νύχτα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτό συμβαίνει καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της ανατολικής χώρας.

Η κόκκινη προειδοποίηση διατηρείται για Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα. Τα έντονα φαινόμενα προβλέπονται να διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα.

Η επικαιροποίηση του δελτίου της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το οποίο φέρει τον αριθμό 8/2026. Η ενέργεια αυτή βασίστηκε στα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της υπηρεσίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το αρχικό δελτίο είχε εκδοθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Περιοχές σε κόκκινη προειδοποίηση

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση, η κόκκινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένει σε ισχύ για συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Στις εν λόγω περιοχές, η ΕΜΥ προβλέπει την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα αυτά να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια

Ειδικότερα για τη Θεσσαλία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους, με ιδιαίτερη ένταση να προβλέπεται στη Μαγνησία και στη Λάρισα. Αντίστοιχα, στις Σποράδες και στην Εύβοια, τα φαινόμενα προβλέπονται επίσης κατά τόπους ισχυρά.

Η διάρκεια αυτών των έντονων καιρικών συνθηκών εκτιμάται ότι θα φτάσει έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Η κατάσταση στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Στερεά

Για τα Δωδεκάνησα, η κόκκινη προειδοποίηση αφορά επίσης την εκδήλωση κατά τόπους ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Αυτά τα φαινόμενα αναμένονται να επηρεάσουν την περιοχή.

Παράλληλα, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, και συγκεκριμένα στις περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι κατά διαστήματα και θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΜΥ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr