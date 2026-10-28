Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 για πλημμυρικά φαινόμενα στον Πλατανιά Μαγνησίας

Η κακοκαιρία συνεχίζει να «σφυροκοπά» τη Μαγνησία, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας. Ιδιαίτερα στο Νότιο Πήλιο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ειδικά για τον Πλατανιά Μαγνησίας, ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων και των επισκεπτών, καλώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

Μήνυμα από το 112 και οδηγίες για τους κατοίκους

Το μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 ήταν σαφές και προειδοποιούσε για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Συγκεκριμένα, αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η προειδοποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, καθιστώντας αναγκαία την άμεση αντίδραση των πολιτών για την ασφάλειά τους. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και είναι έτοιμες να παράσχουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Η κατάσταση στον Πλατανιά Μαγνησίας

Στον Πλατανιά Μαγνησίας, η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμανάκι της περιοχής έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας στο πέρασμά τους διάφορα αντικείμενα. Το λιμάνι έχει σχεδόν «χαθεί» κάτω από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν συσσωρευτεί, αποτέλεσμα της υπερχείλισης των χειμάρρων.

Τρεις χείμαρροι στην περιοχή έχουν υπερχειλίσει λόγω της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης, με τα νερά να πλημμυρίζουν δρόμους και το λιμανάκι. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν την ορμή των υδάτων, τα οποία παρασύρουν κάδους απορριμμάτων, κορμούς κλαδιών και ολόκληρα τμήματα δέντρων, αναδεικνύοντας το μέγεθος των προβλημάτων.

Το Νότιο Πήλιο στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Το Νότιο Πήλιο βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Η βροχή δεν έχει σταματήσει από το πρωί, με αποτέλεσμα να έχουν φουσκώσει χείμαρροι και ρέματα σε όλη την περιοχή. Οι τελευταίες ώρες έχουν φέρει μεγάλες ποσότητες βροχής, επιβαρύνοντας σημαντικά την κατάσταση και δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για τους κατοίκους.

Η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης των υδάτων σε πολλά σημεία, με τους χείμαρρους να μην μπορούν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού. Αυτό έχει ως συνέπεια την υπερχείλισή τους και την επέκταση των πλημμυρικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές και οδικούς άξονες.

Δύσκολη κατάσταση και στη Μηλίνα

Παράλληλα με τον Πλατανιά, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Μηλίνα. Εκεί, η θάλασσα έχει βγει στο οδόστρωμα, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην κυκλοφορία και την πρόσβαση. Τα ρέματα της περιοχής κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού, μαζί με πέτρες και κούτσουρα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί στους δρόμους.

Η συνεχής βροχόπτωση σε συνδυασμό με τον έντονο κυματισμό επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση στον παραλιακό δρόμο της Μηλίνας, καθιστώντας την διέλευση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis