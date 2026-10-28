Η κακοκαιρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη Σκιάθο: Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Σκιάθο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε διάφορα σημεία του νησιού. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί, ενώ η κατάσταση έχει οδηγήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και σε προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για την ασφάλειά τους. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τις επιπτώσεις τους.

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στη Σκιάθο

Η Σκιάθος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έντονη κακοκαιρία, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων σε ολόκληρο το νησί, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι καταγραφές δείχνουν ότι πλημμυρικά φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί σε διάφορες περιοχές, καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις και δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Η ένταση των βροχοπτώσεων έχει προκαλέσει σημαντικές αναταραχές στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές του νησιού.

Κλειστός ο δρόμος προς Πλατανιά λόγω του ρέματος

Ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα εντοπίζεται στην περιοχή του Πλατανιά. Εκεί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του τοπικού ρέματος, το οποίο πλέον βρίσκεται στα όριά του. Η κατάσταση αυτή καθιστά τη διέλευση εξαιρετικά επισφαλή.

Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία στον δρόμο που οδηγεί προς τον Πλατανιά έχει διακοπεί πλήρως. Η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς η διέλευση οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο κρίνεται άκρως επικίνδυνη λόγω του μεγάλου όγκου νερού και της πιθανότητας υπερχείλισης του ρέματος.

Συστάσεις προς τους πολίτες για ασφαλείς μετακινήσεις

Ενόψει της επικίνδυνης κατάστασης, οι αρμόδιες αρχές έχουν απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες. Συγκεκριμένα, καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά προς την περιοχή του Πλατανιά, όπου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάγκη οι οδηγοί και οι πεζοί να μην επιχειρούν να περάσουν από σημεία που έχουν πλημμυρίσει. Είναι σημαντικό να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων και να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά.

Κατολισθήσεις στον δρόμο προς τις Κουκουναριές

Πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει και άλλες επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο της Σκιάθου. Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή των Κουκουναριών, δημιουργώντας επιπρόσθετους κινδύνους για τους διερχόμενους.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν αυτό το τμήμα του δρόμου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η παρουσία κατολισθήσεων καθιστά το οδόστρωμα ασταθές και ενδέχεται να κρύβει κινδύνους, ενώ η συνεχιζόμενη κακοκαιρία μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στο μέλλον.

Σε επιφυλακή οι αρχές του νησιού

Η γενικότερη κατάσταση στο νησί της Σκιάθου παραμένει δύσκολη λόγω των συνεχιζόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις επιπτώσεις τους στις υποδομές και την ασφάλεια των πολιτών.

Η προσοχή όλων θεωρείται απαραίτητη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει το νησί. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες συνθήκες και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Με πληροφορίες από: Topontiki