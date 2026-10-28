Η κακοκαιρία συνεχίζεται: «Κόκκινος συναγερμός» μέχρι το βράδυ και κατολισθήσεις στη Σκιάθο

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να διατηρεί σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. «Κόκκινος συναγερμός» έχει εκδοθεί για τέσσερις περιφέρειες, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σκιάθο, όπου οι επίμονες και έντονες βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις και έχουν προκαλέσει φόβους για πλημμυρικά φαινόμενα.

Δύσκολη κατάσταση στη Σκιάθο με κατολισθήσεις

Το νησί της Σκιάθου βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, με τις συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Κύριο χαρακτηριστικό είναι οι κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας επικίνδυνη την κίνηση των οχημάτων. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στον δρόμο που βρίσκεται μετά το ξενοδοχείο Skiathos Palace, με κατεύθυνση προς τις Κουκουναριές.

Στην εν λόγω περιοχή, έχουν καταγραφεί εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα, τα οποία αποδίδονται στην έντονη βροχόπτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Skiathoslife.gr, οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποκόλλησης χωμάτων και πετρωμάτων. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν νέα κατολισθητικά φαινόμενα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων.

Ανησυχία για πλημμύρες στον Πλατανιά

Πέρα από τις κατολισθήσεις, ανησυχία επικρατεί και στην περιοχή του Πλατανιά της Σκιάθου. Εκεί, το ρέμα της περιοχής έχει φουσκώσει επικίνδυνα, ως αποτέλεσμα των αδιάκοπων βροχοπτώσεων που πλήττουν το νησί. Η στάθμη του νερού στο ρέμα έχει ανέβει σε ανησυχητικά επίπεδα, πλησιάζοντας στα όριά της και δημιουργώντας έντονους φόβους για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία στο νησί αποτυπώνονται χαρακτηριστικά σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει το Skiathoslife.gr. Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν την ένταση των καιρικών φαινομένων και την πίεση που δέχονται οι υποδομές και το φυσικό περιβάλλον της Σκιάθου. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης, ελπίζοντας σε ύφεση των φαινομένων.

«Κόκκινος συναγερμός» από την ΕΜΥ σε τέσσερις περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, σηματοδοτώντας τη συνεχιζόμενη σοβαρότητα της κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει «κόκκινη προειδοποίηση» για τέσσερις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, καλώντας σε αυξημένη επαγρύπνηση τους κατοίκους και τις αρχές.

Οι περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί ο «κόκκινος συναγερμός» είναι η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Η προειδοποίηση αυτή υποδηλώνει την αναμενόμενη ένταση των καιρικών φαινομένων σε αυτές τις περιοχές, με έμφαση στις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται να εκδηλωθούν μέχρι το βράδυ.

Πρόγνωση και αναμενόμενα φαινόμενα

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά προς το βράδυ. Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην ένταση των καιρικών συνθηκών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν ήδη προκαλέσει συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού, καθώς ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων παραμένει αυξημένος. Οι πολίτες καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis