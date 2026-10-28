Χειμωνιάτικο σκηνικό στη Φθιώτιδα με χιόνια ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Τσουχτερό κρύο, βροχές και χιόνια επικράτησαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στη Φθιώτιδα, δημιουργώντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό. Οι εικόνες από τα ορεινά της περιοχής θυμίζουν καταχείμωνο, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στον Οκτώβριο. Τα πρώτα χιόνια έφτασαν σε υψόμετρο 800 μέτρων.

Πού έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Συγκεκριμένα, τα πρώτα χιόνια έντυσαν στα λευκά την Παύλιανη, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Παράλληλα, τα ορεινά χωριά της Υπάτης καλύφθηκαν από το χιόνι, όπως και διάφορες περιοχές που ανήκουν στον Δήμο Μακρακώμης.

Το σκηνικό αυτό, με τις χιονοπτώσεις να φτάνουν σε υψόμετρο 800 μέτρων, έδωσε πρόωρα μια αίσθηση βαθύ χειμώνα στην περιοχή της Φθιώτιδας, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr