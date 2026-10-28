Ο καιρός σύμμαχος των Ελλήνων στο έπος του 1940

Την 28η Οκτωβρίου του 1940, την ημέρα που ο Ιωάννης Μεταξάς απάντησε με το ιστορικό «Όχι», η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ψυχρή αέρια μάζα ηπειρωτικής προέλευσης. Αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες, από τα χιονισμένα βουνά της Πίνδου έως τα λασπωμένα μονοπάτια της Ηπείρου, δεν αποτέλεσαν απλώς ένα σκηνικό πολέμου. Αντιθέτως, αναδείχθηκαν σε έναν απρόβλεπτο, αλλά καθοριστικό σύμμαχο των Ελλήνων, παγώνοντας την προέλαση του εχθρού και ενισχύοντας τη θέληση για ελευθερία.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του «Όχι»

Την 28η Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα επηρεαζόταν από μια ψυχρή αέρια μάζα που είχε κατέλθει από τα βόρεια Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εκείνες τις ημέρες χαρακτηριζόταν από έναν εκτεταμένο αντικυκλώνα, ο οποίος εκτεινόταν από τη Σκανδιναβία έως τη Ρουμανία. Παράλληλα, στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου δρούσε ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο τροφοδοτούσε την Ελλάδα με υγρές αέριες μάζες, προκαλώντας εκτεταμένες βροχές.

Η σύγκλιση αυτών των μετεωρολογικών συστημάτων οδήγησε σε συνθήκες ψυχρής μεταφοράς και υψηλής υγρασίας, οι οποίες διατηρήθηκαν για αρκετές ημέρες. Ο καιρός την ημέρα της ιστορικής άρνησης ήταν βροχερός και ψυχρός, με εκτεταμένη νέφωση, ομίχλη και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στην Ήπειρο και τη Μακεδονία σημειώνονταν ισχυρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ στην Αθήνα ο ουρανός ήταν μουντός και οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν γύρω στους 13–15°C.

Ο δριμύς χειμώνας του 1940-41

Οι πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις στα ελληνοαλβανικά σύνορα διεξήχθησαν κάτω από έντονη βροχόπτωση και χαμηλές νεφώσεις. Αυτές οι συνθήκες περιόρισαν σημαντικά την ορατότητα και δυσχέραναν τις κινήσεις των Ιταλών στρατευμάτων. Ο χειμώνας που ακολούθησε, εκείνος του 1940–41, καταγράφηκε ως ένας από τους πιο δριμείς και υγρούς του 20ού αιώνα στην Ελλάδα.

Επαναλαμβανόμενες ψυχρές εισβολές, προερχόμενες από τη Βαλκανική και τη Μαύρη Θάλασσα, έφεραν παρατεταμένα επεισόδια βροχών και χιονοπτώσεων. Ιδιαίτερα επλήγησαν η Δυτική Ελλάδα και τα ορεινά της Πίνδου. Σε πολλές περιοχές, η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν, ενώ το ύψος του χιονιού ξεπέρασε το ένα μέτρο σε ορεινές διαβάσεις, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.

Η επιμονή των χαμηλών βαρομετρικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πολικού αεροχείμαρρου προς τη Μεσόγειο, δημιούργησαν ένα διαδοχικό μοτίβο κακοκαιριών. Αυτό το μοτίβο παρέμεινε ενεργό μέχρι και τον Μάρτιο του 1941, επηρεάζοντας καθοριστικά τις συνθήκες στο μέτωπο των επιχειρήσεων.

Η καθοριστική επίδραση στο μέτωπο των επιχειρήσεων

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν μια καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η εκτεταμένη λάσπη, το πυκνό χιόνι και το έντονο ψύχος καθυστέρησαν σημαντικά την ιταλική προέλαση. Τα μηχανοκίνητα μέσα και οι εφοδιοπομπές των ιταλικών δυνάμεων ακινητοποιήθηκαν στους κατεστραμμένους δρόμους, καθιστώντας την κίνησή τους εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.

Οι Ιταλοί στρατιώτες, οι οποίοι δεν διέθεταν τον κατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό για τις σκληρές συνθήκες του ορεινού χειμώνα, υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Αυτές οι απώλειες οφείλονταν στην εξάντληση και στα κρυοπαγήματα, τα οποία προκλήθηκαν από την έκθεση στις χαμηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

Ο καιρός ως απρόσμενος σύμμαχος των Ελλήνων

Αντίθετα με τους Ιταλούς, οι Έλληνες στρατιώτες, εξοικειωμένοι με το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, κατάφεραν να εκμεταλλευθούν τον καιρό υπέρ τους. Η υποστήριξη από τον τοπικό πληθυσμό συνέβαλε επίσης στην προσαρμογή τους στις αντίξοες συνθήκες. Οι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν τη γνώση του εδάφους και την αντοχή τους στο κρύο, μετατρέποντας τον καιρό σε ένα πλεονέκτημα.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν επιπλέον τις αεροπορικές επιχειρήσεις των Ιταλών. Η περιορισμένη ορατότητα και οι ακραίες συνθήκες πτήσης περιόρισαν την αποτελεσματικότητα της ιταλικής αεροπορίας, δίνοντας στην ελληνική πλευρά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα και στο έδαφος.

Με πληροφορίες από: Topontiki