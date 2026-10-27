Ο Άλεκ Πίτερς εκτός από τον αγώνα Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο λόγω τραυματισμού

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague, σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο «T-Center» στις 21:15. Η ιταλική ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο. Η απουσία του φόργουορντ συνιστά σημαντικό πλήγμα για την Αρμάνι, η οποία έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση με μόλις μία νίκη σε επτά αγωνιστικές.

Ο τραυματισμός του Άλεκ Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς δεν θα είναι διαθέσιμος για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Συγκεκριμένα, ο παίκτης ταλαιπωρείται από διάταση στο γόνατο, ένα ζήτημα υγείας που τον θέτει εκτός δράσης για τον αγώνα. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε από το ιταλικό κλαμπ, το οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση του αθλητή.

Επιπλέον, ο ιταλικός σύλλογος δημοσίευσε επίσημη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, όπου αναφέρεται ότι ο 31χρονος φόργουορντ ταλαιπωρείται από τραύμα contusivo στο αριστερό γόνατο. Λόγω αυτού του τραυματισμού, ο Άλεκ Πίτερς είναι απίθανο να αγωνιστεί στην κρίσιμη αναμέτρηση της Euroleague.

Σημαντική απώλεια για την Αρμάνι Μιλάνο

Η απουσία του Άλεκ Πίτερς θεωρείται τεράστια απώλεια για την Αρμάνι Μιλάνο, ειδικά σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στους «Πράσινους». Ο Αμερικανός φόργουορντ είναι ένας από τους πιο ικανούς σουτέρ της ομάδας και η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την επιθετική της λειτουργία. Η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague, έχοντας συγκεντρώσει μόλις μία νίκη σε επτά αγωνιστικές, γεγονός που την κατατάσσει στα «τάρταρα» της διοργάνωσης.

Η ομάδα έχει εκκινήσει τη σεζόν με ένα ρεκόρ 1-6, κάτι που καθιστά κάθε αγώνα ιδιαίτερα σημαντικό για την προσπάθειά της να ανακάμψει. Η απουσία ενός βασικού της στελέχους σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης προσθέτει επιπλέον πίεση στο σύνολο του προπονητή.

Το παρελθόν και η φετινή παρουσία του Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για το ελληνικό κοινό και ειδικότερα για το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας. Ο 31χρονος φόργουορντ έχει περάσει πολλές φορές ως αντίπαλος από το συγκεκριμένο γήπεδο, φορώντας τα χρώματα του Ολυμπιακού στο παρελθόν. Η εμπειρία του και η γνώση του περιβάλλοντος θα ήταν πολύτιμες για την ιταλική ομάδα.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Άλεκ Πίτερς έχει αγωνιστεί σε επτά ματς της Euroleague με την Αρμάνι Μιλάνο. Οι επιδόσεις του είναι αξιοσημείωτες, καθώς καταγράφει κατά μέσο όρο 10.3 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα. Τα νούμερα αυτά υπογραμμίζουν τον καθοριστικό του ρόλο στην ομάδα και την ποιότητα που προσφέρει στο παιχνίδι της.

Αγωνιστικές ανησυχίες για την ιταλική ομάδα

Πέρα από τον τραυματισμό του Άλεκ Πίτερς, ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, Ποέτα, αντιμετωπίζει και άλλους «πονοκεφάλους» σχετικά με την κατάσταση του ρόστερ του. Συγκεκριμένα, ο Γκάρισον Μάθιους είναι επίσης αμφίβολος για την αποψινή αναμέτρηση. Ο Μάθιους δεν αγωνίστηκε ούτε στο ντέρμπι της Lega A κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, το οποίο διεξήχθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Παρά την απουσία του Πίτερς από τον αποψινό αγώνα, μένει να φανεί αν ο παίκτης θα μπορέσει να αγωνιστεί σε μία μελλοντική αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί ένας αγώνας την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου του 2026, στις 21:15, στη Sunel Arena, όπου η Αρμάνι Μιλάνο θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του Πίτερς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit