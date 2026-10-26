Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στην Κω την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, έπειτα από απόφαση του δημάρχου του νησιού, Θεοδόση Νικηταρά. Η αναστολή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων κρίνεται απαραίτητη λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα την Κω, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Το μέτρο αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την προστασία της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αναστολή λειτουργίας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Η απόφαση του δημάρχου Κω, Θεοδόση Νικηταρά, προβλέπει την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων του νησιού για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, χωρίς εξαιρέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το μέτρο καλύπτει τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής και τους παιδικούς σταθμούς.

Η δημοτική Αρχή προχώρησε στην απόφαση αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα. Η λήψη των προληπτικών μέτρων βασίστηκε στο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες.

Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα αναμένεται να συνεχιστεί με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, επηρεάζοντας και την περιοχή της Κω. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει προειδοποιήσει για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλέψεων για έντονη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Οι αρμόδιες αρχές ανά την Ελλάδα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της συνέχισης της κακοκαιρίας. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών έχει ήδη οδηγήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την προστασία των πολιτών από τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες.

Επιπτώσεις στις σχολικές γιορτές και συστάσεις στους κατοίκους

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην Κω συμπίπτει με την ημέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί οι σχολικές γιορτές για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες που θα παραμείνουν κλειστές, καθώς δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Παράλληλα, ο Δήμος Κω απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται και για την αποφυγή απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων ή κλαδιών σε δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια, καθώς υπάρχει κίνδυνος φραγής των φρεατίων και πρόκλησης πλημμυρικών προβλημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην ασφάλεια και την καθημερινότητα του νησιού.

Η κατάσταση σε άλλες περιοχές της χώρας

Μέχρι στιγμής, η επιβεβαιωμένη απόφαση για κλειστά σχολεία αφορά αποκλειστικά την Κω. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε άλλες περιοχές της χώρας για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, παρά την ευρύτερη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα.

Ωστόσο, οι δήμοι και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και μπορούν να προχωρήσουν σε πρόσθετες αποφάσεις, εφόσον οι τοπικές συνθήκες δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφαλή μετακίνηση και παραμονή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έκδοση έκτακτου μετεωρολογικού δελτίου ή η θέση μιας περιοχής σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, αλλά απαιτείται συγκεκριμένη απόφαση από τις τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis