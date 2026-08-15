Σφοδρή νεροποντή στη Μάνη: γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό στο Οίτυλο, δρόμοι έγιναν χείμαρροι

Μία ξαφνική και έντονη νεροποντή σάρωσε τη Μάνη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, προκαλώντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και εκτεταμένες ζημιές. Οι περιοχές της Κοκκάλας, του Οίτυλου και του Λιμενίου βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλους όγκους νερού, που μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια που νερά εισχώρησαν σε κτίρια, ενώ μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό στο Οίτυλο.

Η σφοδρή κακοκαιρία και οι επιπτώσεις

Η καλοκαιρινή μπόρα που έπληξε τη Μάνη χαρακτηρίστηκε από την καταρρακτώδη βροχή που έπεσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, αφήνοντας πίσω τους τοπία καταστροφής σε αρκετά σημεία της περιοχής.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν μέσα σε λίγη ώρα κατέκλυσαν δρόμους και προκάλεσαν προβλήματα σε κτίρια, αλλάζοντας την εικόνα στην καρδιά της θερινής περιόδου. Οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι χαρακτηριστικές της ορμής του νερού και της έντασης των φαινομένων.

Η κατάσταση στην Κοκκάλα

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Κοκκάλα, όπου ο κεντρικός δρόμος του χωριού μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο. Τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα και δύναμη προς τη θάλασσα, παρασύροντας ό,τι έβρισκαν στην πορεία τους.

Η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά σε ορισμένα σημεία, φτάνοντας μέχρι τα παράθυρα κτιρίων και εισχωρώντας σε κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων καταστράφηκε ολοκληρωτικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ζημιάς στο οδικό δίκτυο.

Προβλήματα σε οίτυλο και λιμένι

Έντονα ήταν τα φαινόμενα και στο Οίτυλο, όπου η ισχυρή βροχή μετέτρεψε σημεία του οικισμού σε έναν τεράστιο «καταρράκτη». Μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν με ορμή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Στην ίδια περιοχή, στο Οίτυλο, μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό, γεγονός που προσθέτει στην εικόνα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο Λιμένι, όπου επίσης σημειώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής και οι πληγείσες περιοχές

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας, αρχίζοντας περίπου από τις 16:30 το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για τη μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο, λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, βάσει των κλήσεων που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, το Νέο Οίτυλο, η Αλύπα, η Κοκκάλα και το Έξω Νυμφίο. Αυτές οι περιοχές αντιμετώπισαν τα σοβαρότερα προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Δηλώσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση

Σχετικά με την κατάσταση, η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη προέβη σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η κυρία Λυροφώνη ανέφερε ότι επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο.

Σε όλες αυτές τις περιοχές, όπως δήλωσε η Αναπληρώτρια Δήμαρχος, σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, επιβεβαιώνοντας την έκταση των προβλημάτων που προκάλεσε η σφοδρή νεροποντή στη Μάνη.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis