Κολυδάς: Ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων 5 δεκαετιών το «πολωμένο μελτέμι» στα τέλη Ιουλίου

Στα τέλη Ιουλίου 2026, εκδηλώθηκε ένα από τα πιο ισχυρά «πολωμένα μελτέμια» των τελευταίων πέντε δεκαετιών, με ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 72 km/h. Το φαινόμενο αυτό συνέβαλε στην εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, γνωστός μετεωρολόγος, αναφέρει ότι το πολωμένο μελτέμι λειτουργεί ως «αόρατος ρυθμιστής του ελληνικού καλοκαιριού». Παρά το γεγονός ότι προσφέρει φυσικό δροσισμό, αυξάνει και τις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα, καθώς και τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Χαρακτηριστικά του φαινομένου

Η ανάλυση των δεδομένων ERA5 δείχνει ότι οι ριπές του ανέμου κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και η διάρκεια τους σημαντική, επηρεάζοντας το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας. Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βόρειοι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και πιο επίμονοι, κάτι που έχει καταγραφεί και στην ελληνική μετεωρολογική βιβλιογραφία.

Σημασία της κατανόησης του φαινομένου

Η κατανόηση και η έγκαιρη αναγνώριση του πολωμένου μελτεμιού είναι κρίσιμη για τη μετεωρολογική πρόγνωση, την πολιτική προστασία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Παρά την ικανότητά του να περιορίζει ακραίες θερμοκρασίες, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εξάπλωση πυρκαγιών και τις συνθήκες στη ναυσιπλοΐα καθιστούν την παρακολούθηση αυτού του φαινομένου απαραίτητη.