Κολυδάς: Τάσεις ανέμων για το επόμενο 10ήμερο. Νέες προγνώσεις

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους ανέμους στο Αιγαίο και το Ιόνιο για το επόμενο δεκαήμερο, τη στιγμή που οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να επηρεάζουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι εφαρμόζεται μια νέα προσέγγιση στην παρουσίαση των ensemble προγνώσεων ανέμου. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών, καθώς δεν βασίζεται σε μία μόνο πρόγνωση, αλλά εξετάζει πολλαπλά πιθανά σενάρια. Έτσι, αποτυπώνεται η πιθανότητα οι άνεμοι να ξεπεράσουν κρίσιμα όρια έντασης, όπως τα 5, τα 6 ή ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Σημασία της νέας προσέγγισης

Η νέα αυτή μέθοδος ενισχύει τη μετεωρολογική ενημέρωση, προσφέροντας μια πιο ουσιαστική εικόνα για το εύρος των πιθανών εξελίξεων και την αβεβαιότητα που συνοδεύει κάθε πρόγνωση. Ο Θοδωρής Κολυδάς τόνισε:

«Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο. Η νέα αυτή μέθοδος παρουσίασης των ensemble προγνώσεων ανέμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς πιο χρήσιμη και ουσιαστική μετεωρολογική ενημέρωση. Αντί να περιοριζόμαστε σε μία μόνο προγνωστική τιμή, εξετάζουμε πολλά πιθανά σενάρια και αποτυπώνουμε την πιθανότητα ο άνεμος να ξεπεράσει κρίσιμα όρια, όπως τα 5, 6 ή 7 Μποφόρ.

Έτσι, ο ταξιδιώτης, ο ναυτικός και κάθε πολίτης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα όχι μόνο πόσο θα φυσά, αλλά και πόσο βέβαιη είναι αυτή η εκτίμηση. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον προγραμματισμό θαλάσσιων μετακινήσεων, καθώς αναδεικνύει εγκαίρως τις πιο δύσκολες περιοχές και χρονικές περιόδους. Παράλληλα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πεδίο των ανέμων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στη χώρα. Πρόκειται για μια σύγχρονη, κατανοητή και αξιόπιστη προσέγγιση, βασισμένη στις πιθανότητες και όχι στην ψευδαίσθηση απόλυτης βεβαιότητας.»