Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για την επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει μεγάλο τμήμα της χώρας, με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους καταβάτες ανέμους, οι οποίοι δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ειδικά σε περιοχές με ενεργές πυρκαγιές.

Μιλώντας στο OPEN, ο Μαρουσάκης τόνισε ότι οι ισχυροί άνεμοι προέρχονται από μια μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου, με αποτέλεσμα τα μελτέμια να ενισχύονται σημαντικά. Οι ριπές των ανέμων καταγράφονται κυρίως στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, επηρεάζοντας περιοχές της ανατολικής, κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και τμήματα της δυτικής Ελλάδας.

Καταβάτες άνεμοι και επιπτώσεις

Οι καταβάτες άνεμοι, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τους ορεινούς όγκους, αποκτούν μεγαλύτερες εντάσεις καθώς κατεβαίνουν. Αυτοί οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ξηροί και θερμοί, γεγονός που επιδεινώνει τις συνθήκες σε περιοχές με ενεργά μέτωπα πυρκαγιών ή υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές της Αττικοβοιωτίας, της Πελοποννήσου, της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, όπου οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν και τα 10 μποφόρ.

Διάρκεια των ισχυρών ανέμων

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι η ένταση των ανέμων θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, με σταδιακή μείωση της έντασης των μελτεμιών μετά από αυτή την ημερομηνία. «Από την Κυριακή το μεσημέρι θα αρχίσει δειλά δειλά να περιορίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ένταση των μελτεμιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίηση για το Σάββατο

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε ότι και το Σάββατο θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, με ανέμους που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, και τοπικά έως 9 μποφόρ. Αυτή η προειδοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η χώρα βρίσκεται στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, και οι ισχυροί, ξηροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν ταχύτατη εξάπλωση νέων εστιών φωτιάς. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.