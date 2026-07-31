Ο Λαγουβάρδος προειδοποιεί σχετικά με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, αναφέροντας ότι «είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να έχουμε ένα ανεμολογικό πεδίο με εμμονή μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένονται να διαρκέσουν για αρκετές ημέρες.

Προβλέψεις και επιπτώσεις

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν την ανάγκη προσοχής, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τις μετακινήσεις και άλλες δραστηριότητες. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

«Πρόκειται για ένα ακραίο μελτέμι, οι εντάσεις που βλέπουμε είναι ακραίες. Οι άνεμοι που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλοι με πάνω από 120 χλμ την ώρα. Η Αττική σήμερα έχει πάρα πολύ ενισχυμένους ανέμους 120 χλμ της ώρα, πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Συνεχίζουν την Κρήτη οι άνεμοι, λίγο χαμηλότερα αλλά και πάλι οι ριπές ξεπερνούν τα 100 χλμ. Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες ισχύει το ίδιο επομένως μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο ανεμολογικό πεδίο με εμμονή μέχρι αύριο το μεσημέρι

Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένηση, και το Σάββατο όμως θα έχουμε αρκετό αέρα 6-7 μποφόρ. Πιο αισθητή υποχώρηση θα παρουσιάσουν από την Κυριακή και μετά. Θα έλεγα ότι από το Σάββατο το απόγευμα θα είναι σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα, θα έχουμε ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή εβδομάδα, δεν μιλάμε για ακραίο καύσωνα, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται 38-39 σε πολλές περιοχές και για πολλές ημέρες επομένως θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο την νεκρή καύσιμη ύλη στα δάση και αυτό μας ανησυχεί γιατί ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας με ισχυρά μελτέμια. Δεν φαίνεται να έχουμε ακραίο καύσωνα, θα έχουμε πολύ ζέστη την επόμενη εβδομάδα, θα μας κουράσει, αλλά δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ που είδαμε στην Ευρώπη»