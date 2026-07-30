Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί οι περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν:

- την Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) - την Περιφέρεια Κρήτης - τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου - τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) - τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - την ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ακολουθώντας την πρόβλεψη, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων, ώστε να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών κλήθηκαν να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά πυρκαγιών.

«Η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού του κινδύνου», τονίζεται στην ενημέρωση του υπουργείου. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ

Σήμερα, Πέμπτη (30/7), αναμένονται βοριάδες με ένταση έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και την Κρήτη, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας έτσι ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ για την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Οι περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα περιλαμβάνουν το Αιγαίο, την Κρήτη, τη Μυτιλήνη και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση οκτώ έως εννέα μποφόρ.

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε ότι στο Νότιο Ρέθυμνο οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν τα επτά έως οκτώ μποφόρ, με ριπές 80 έως 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Ριπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι ριπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο έφτασαν τα 125 χλμ/ώρα στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου και τα 114 χλμ/ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου. Οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 χλμ/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 χλμ/ώρα, καταγράφηκαν και στο Αμπελικό Λέσβου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.